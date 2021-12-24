Haug: "Verstappen'in özel bir sürücü olduğunu kabul etmek gerekiyor"

2021 sezonu, Max Verstappen'in kendisini en iyi şekilde gösterdiği sezondu ve Macaristan hariç finiş gördüğü tüm yarışlarda ya birinci ya da ikinci oldu.

Bu istikrarlı performansı ve aldığı 10 galibiyet ile 18 podyum, Hollandalı pilotun sezon sonunda mutlu sona ulaşmasını sağladı.

Hollandalı pilot artık tarih boyunca F1'de şampiyon olmuş 34 pilottan birisi fakat geçen yıl Lewis Hamilton'la yaşadığı gergin mücadeleden sonra hâlâ performansı hakkında şüphe duyanlar var.

Ancak Norbert Haug, Hollandalı pilotun yeteneklerine saygı duyulması ve onun özel bir pilot olduğunun kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Haug, Servus TV'ye şöyle dedi: "Kesin olan bir şey var: Max Verstappen çok ama çok özel bir pilot."

"Sık sık inanılmaz ataklar yapıyor. Yaptığı şeyler nadiren yanlış gidiyor ve hataları büyük ölçüde azaldı."

"Verstappen'in çok özel bir sürücü olduğunu kabul etmeliyiz."

Ayrıca Gerhard Berger de Max'in önümüzdeki yıllarda daha fazla şampiyonluk almasını bekliyor.

"Sonunda biraz şansıydı ama bence Max daha birçok kez şampiyon olacak."

"Saf yeteneğe baktığımızda olağanüstü bir sürücü: Hâlâ gelişmeye devam edebilir."

"Kazanılan dünya şampiyonluğu sayısı açısından, Michael Schumacher'i geçmekten bir adım uzakta olan Lewis Hamilton'ı yenebilecek bir adamdan bahsettiğimizi unutmayalım."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool