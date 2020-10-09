Haug: "Schumacher'e bir koltuk verilmeli"

Formula 2'de ikinci sezonunu geçiren ve şampiyonada lider durumda bulunan Mick, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Eifel GP'de ilk resmi antrenman seansına çıkacak.

Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan Schumacher'in adı gelecek sene Alfa Romeo koltuğu için anılıyor olsa da henüz kesinleşen bir şey yok.

RTL'ye konuşan Haug, "Şu anda F1'e bir pilot sokma fırsatım olsaydı, onu hemen alırdım."

"Bunu soyadı için değil, hak ettiği için söylüyorum. Şu anda onun F1'de dünya şampiyonu olup olmayacağını söylemek için erken ancak tahminde bulunmam gerekirse, onu F1'de büyük bir geleceğin beklediğini söyleyebilirim. Tabii ki bu doğru takımda, doğru desteğe sahip olup olmadığına bağlı olacak." dedi.

Mick'in amcası Ralf Schumacher de yeğeninin hazır olduğunu düşünüyor. Ralf, "Ferrari genç pilotları konusunda iyi iş çıkarıyor. Ancak Alfa'nın da en iyi araca sahip olmadığını hatırlayalım. Bu yüzden çok fazla şey beklememeliyiz." dedi.

Mick'in kendisi de, Formula 2'den Formula 1'e geçişin hayatındaki en büyük adım olacağını söyledi.

Mick, "İki seri arasında zaman açısından devasa fark var. Tur zamanları açısından 11-12 sn fark var. Bu çok büyük."

"Takım içerisindeki hazırlıklar çok daha yoğun. Günler daha uzun. Ancak iş yükü, farklı isimler arasında daha iyi dağıtılıyor. Böylece farklı isimlerle çalışmanız gerekiyor. Tüm bunlar bizim için yeni şeyler." dedi.