Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Mercedes'in eski yöneticisi Norbert Haug, Michael Schumacher'in 2010-12 yılları arasındaki üç yıllık dönemde Alman üreticinin gelişimi üzerinde büyük rol oynadığını söylüyor.
2009'un kış aylarında Mercedes, Brawn GP'yi satın alarak fabrika takımı olarak spora dönmüş ve spor tarihinde yeni bir sayfa açmıştı.
Sonrasında Mercedes, Ross Brawn önderliğinde Michael Schumacher'i spora geri döndürdü ve 2010-12 yılları arasında Alman pilotla yarıştı.
Pek çok kişi, bu üç yıllık süreçte kayda değer bir başarı elde edemeyen Schumacher'in -pistlere dönerek- hata yaptığını düşünüyor. Fakat o dönem Mercedes'in yarış programlarını yöneten Norbert Haug aynı fikirde değil.
Haug, RTL TV'ye verdiği bir röportajda şunları söyledi: "O zamanlar pek çok kişi Michael Schumacher'in artık eskisi gibi olmadığını söylüyordu."
"Fakat o zamanki aracımız performans olarak gerideydi ve yeterince rekabetçi değildi."
"Oysa Michael projemize çok önemli bir katkıda bulundu."
"2010 ve 2012 yılları arasında Mercedes'in gelecekteki başarısının temellerini attı."
Fotoğraf: Mandoga Media
Michael Schumacher, Mercedes GP
Schumacher, Mercedes'in gelişiminde performans olarak büyük rol oynamasa bile, pek çok yetenekli ismin takıma gelmesine ve doğru noktalara yatırım yapılmasına yardım etti.
Son yıllarda bir takımın başarılı olması dört ila beş yıl sürdüğü göz önüne alındığında, Schumacher'in dominasyon dönemin temellerini attığı söylenebilir.
Haug, Schumacher'in Monako'de pole pozisyonunu almasına da dikkat çekti.
Mercedes Motorsport'un eski başkanı, "O araçla pole pozisyonunu kazanabilen kişi kesinlikle hızlı gitme yeteneğini kaybetmemiştir."
"Ayrıca Michael yetenekli bir yöneticiydi. Pistte çok titizdi fakat pist dışında da çok esprili ve komik bir adamdı." dedi.
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