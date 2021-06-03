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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Haug: "Schumacher harika bir yönetici veya takım patronu olabilirdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Mercedes yöneticisi Norbert Haug, Michael Schumacher'in pist dışında da en az pist üstündeki kadar başarılı olacağı görüşünde.

Haug: "Schumacher harika bir yönetici veya takım patronu olabilirdi"

Michael Schumacher, Formula 1'de yarıştığı süre zarfında pist üstünde oldukça başarılı sonuçlar almayı başardı ve gittiği her takımın başarılar elde etmesine katkıda bulundu.

Schumacher, pist üstündeki performansının yanı sıra pist dışında da her zaman takımını motive etmeyi başarıyordu ve onunla çalışan herkes, Schumacher'in "motive edici" ve "başarılı" bir lider olduğunu söylüyordu.

Schumacher, 2013 yılında Mercedes'in elçisiydi ve Aralık ayında geçirdiği kayak kazası sonrası başından ciddi şekilde yaralandı. O günden bu yana efsane pilottan doğru dürüst bir haber gelmemiş durumda.

Kimilerine göre o kaza olmasaydı, 2014'teki yeniden yapılanma sonrası Ferrari'nin takım patronu bile olabilirdi.

Konu hakkında Auto Motor und Sport'a konuşan eski Mercedes yöneticisi Norbert Haug şöyle dedi: "Schumacher mükemmel bir üst düzey yönetici olabilirdi. Yarış aracının dışında, pist üstünde yaptıklarından daha az başarılı olmazdı."

"Michael, kişisel gelişim konusunda yarış pistinden daha düşük bir tempoda değildi.  Parlak bir İngilizcesi vardı, tamamen formdaydı, akıllı ve her zaman enerjikti."

"Bir yarışçı olarak bilgiye her zaman çok açtı ve bir şeyi anlamak için her şeyi derinlemesine şekilde analiz ederdi."

"Michael her zaman mekanikerlerle ve takım çalışanlarıyla empati içerisindeydi. Herkesi motive ediyordu, doğum tarihlerini ezbere biliyordu ve hepsine aileleri ya da çocukları hakkında sorular soruyordu."

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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