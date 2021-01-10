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Formula 1 / Son dakika

Haug: "Schumacher devam etse, 2014'ten sonra şampiyon olabilirdi"

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Haug: "Schumacher devam etse, 2014'ten sonra şampiyon olabilirdi"
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, Editör

Mercedes'in eski patronlarından Norbert Haug, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher hakkında açıklamalarda bulundu.

Norbert Haug, McLaren'da olduğu dönemde Lewis Hamilton'la çalışırken, daha sonra Mercedes fabrika takımının spora döndüğü ilk yıllarda Michael Schumacher'le çalıştı.

Eski Mercedes Motorsport CEO'su Norbert Haug, Sport 1'e şöyle dedi: “Michael yedinci şampiyonluğu kazandığı zaman bunun kırılamayacak bir rekor olduğuna emindim. Ancak sonra Lewis, Mercedes ile şampiyonluklar kazanmaya başladı."

"Michael ve Lewis ile motor sporlarında başladıkları bir dönemde karşılaştım, ama onlar o dönem profesyonel sporcular değildi. Bu açıdan mutluyum. Michael ile Mercedes'in genç sürücü programına girdiği dönemde tanışmıştım. Sonra 12 yıl boyunca birer rakip olduk, diğer takımlarda yarıştığı dönemde bile hep arkadaş kaldık ve kariyerinin sonunda Mercedes'e döndü."

"Lewis ile 15 yıl çalıştım. Karting dönemini ve 2007'de Kanada Grand Prix'sini kazandığı anı hatırlıyorum, bu onun ilk galibiyetiydi."

"2012 Çin Grand Prix'sinde Mercedes fabrika takımı ile ilk galibiyetimizi hatırlıyorum. O zamandan bu yana Mercedes'in galibiyetleri üç haneli rakamlara ulaştı ve Lewis yakında 100'den fazla yarış kazanmış olacak. Bu, büyük övgüler hak eden inanılmaz bir başarı."

Michael Schumacher, Mercedes GP W02, Lewis Hamilton, McLaren MP4-26

Michael Schumacher, Mercedes GP W02, Lewis Hamilton, McLaren MP4-26

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Emily Davenport / Motorsport Images

"İkisi de kendilerini tamamen çalışmaya adadılar. Sevdikleri ve kendilerini tamamen adadıkları şeyi yaptılar. İkisi de maksimumu hedeflediler ve asla pes etmediler. Her zaman araçtan mutsuz oldular ve daha fazlası için çabaladılar. Aksi takdirde şampiyon olamazsınız."

"Michael, Mercedes fabrika ekibinin hazırlanmasında büyük rol oynadı. Ross Brown ile birlikte, takıma pek çok yarışlık bir zafer deneyimi getirdiler."

"O zamanlar mali krizden sonra, çok küçük bir bütçemiz vardı ve çalışan sayımız, bugünün üçte biriydi. 2012'de Nico Rosberg ilk zaferimizi kazandı. Michael o yarışı kazanabilirdi ama lastik somunu yanlış şekilde takıldığı için yarış dışı kaldı. Daha sonra yeteneklerini göstererek Monako'da, en hızlı olmayan araçla sıralama turlarında en iyi zamanı yaptı."

"Michael'ın ayrılışının Lewis'in gelişiyle hiçbir ilgisi yoktu. Tam emekli olduğu noktada 44 yaşına giriyordu. Ancak bu kazanamayacağı anlamına gelmiyordu. Eğer hibrit motorların başladığı dönemde takımda kalsa, 2014'ten sonra bir şampiyonluk daha kazanabilirdi."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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