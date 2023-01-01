Haug, Mercedes'in Mick'i almasından çok memnun
Mercedes'in eski yöneticisi Norbert Haug, Mick Schumacher'in Mercedes'le anlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Geride kalan birkaç aylık süre zarfı, Mick Schumacher için çalkantılı geçti. Alman pilot 2022'nin ikinci yarısını Haas'taki yerini koruyabilmek adına büyük baskı altında geçirdi.
Ne yazık ki Amerikalı ekip, 2023 için Nico Hülkenberg'i tercih etti ve Schumacher de koltuksuz kalmış oldu.
Ferrari'nin sürücü programından ayrılan Mick, Mercedes'ten gelen teklifi kabul ederek Alman ekiple yedek pilotluk anlaşması imzaladı.
Bu, büyük oranda simülatör çalışmalarını kapsayan bir iş olacak ve herhangi bir test yapıp yapmayacağı bilinmiyor.
Fakat Norbert Haug, Haas ile yollarını ayırmasına ve 2023 sezonunda gridde yer alamamasına rağmen, Mick'in Formula 1'de yer almaya devam edeceğine inanıyor. Bu açıdan Mercedes'le yapılan anlaşmadan memnun.
Haug, Rnd'ye verdiği röportajda, "Bence bu Mick için gerçek bir şans ve Mercedes de bir Alman pilotu takımına katmakla çok iyi bir iş yapmış oldu."
"Mick kendisine verilen görevleri konsantrasyon, çalışkanlık ve öğrenme isteğiyle yerine getirirse, hiçbir şey imkansız değil. Şahsen ben de tam olarak bunun olacağını varsayıyorum."
"En iyilerle çalışma ve ondalardan bir şeyler öğrenme fırsatını değerlendirecek. Böylece bundan çok faydalanacak."
"Her şey planlandığı gibi giderse, Mick için her senaryo mümkün."
"Fakat her şeyden önce başını öne eğmeli, çok fazla konuşmamalı, öğrenmeli ve daha da sıkı çalışmalı." dedi.
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