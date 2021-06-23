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Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Norbert Haug, Mercede'in şu anda geriye düşmüş gibi görünmesine rağmen hafife alınmaması gerektiğini çünkü mağlubiyetlerin ardından nasıl döneceklerini bildiklerini belirtti.

Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"

2014 yılından bu yana hem pilotlar hem de takımlar şampiyonu olmayı başaran Mercedes, bu yıl istediği sonuçları elde etmekte zorlanıyor ve saf performans anlamında Red Bull'un ardına düşmüş gibi görünüyorlar.

Mercedes, ilk dört yarışın üçünü kazanırken, bu yarışlarda toplam 141 puan topladı. Ancak son üç yarışta hiç zafer alamadı ve topladığı puan sayısı sadece 37 oldu. Diğer tarafta Red Bull, son üç yarışta 103 puan toplamasının ardından şampiyona liderliğine yükseldi.

Şu anda iki takım arasında 37 puanlık bir fark var. Ayrıca pilotlar şampiyonasında da Max Verstappen'in 12 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Eski Mercedes şefi Norbert Haug, Mercedes'in her anlamda zayıflamış gibi görünmesine rağmen hafife alınmaması gerektiği görüşünde.

Haug, “Bir dönüm noktası olmuş gibi görünse de sezonun sonuna kadar önümüzde hâlâ çok uzun bir yol var. Mercedes'i küçümsemeyin: yenilgiler ve başarısızlıklardan sonra, savaşa nasıl daha iyi şekilde döneceklerini biliyorlar."

"Mercedes muhtemelen şu anda 'ikinci olan ilk kaybedendir' şeklindeki eski deyimi yaşıyor ancak ikincilikler de çok önemli. Şu anda Mercedes'te nasıl hissettiklerini hayal edebiliyorum ancak ikinci sıra kaybeden taraf için en iyi pozisyondur. Sonuçta bundan çok daha kötü sonuçlar var." dedi.

Ancak Haug, Red Bull Ring'de bir kez daha Red Bull'u önde görmeyi bekliyor.

"Red Bull'un Spielberg'de yine avantajlı olacağını düşünüyorum. Paul Ricard düzlüklerinde ve Monako'daki yavaş virajlarda hızlıydılar. Bence bu pist onlara uyuyor."

Red Bull Rİng'deki ilk yarış bu hafta sonu, ikincisi ise gelecek hafta sonu yapılacak.

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