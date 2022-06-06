Haug: "Hatalar Ferrari tarihinin bir parçası"

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Ferrari, 2022 sezonuna gayet iyi başlamasına rağmen son yarışlarda işler tamamen tersine döndü ve her iki şampiyonada birden geriye düştü.

Charles Leclerc, Emilia Romagna GP'de spin atması, İspanya GP'de yolda kalması ve Monako'daki strateji hatasıyla şampiyona liderliğini Max Verstappen'e kaybetmiş durumda.

Özellikle Monako'daki strateji hatanın ardından İtalyan ekibe yönelik yoğun eleştiriler var ve taraftarlar, 2022 yılının da, şampiyonluğa çok yaklaştıkları fakat sonunda kaybettikleri önceki yıllara benzemesinden korkuyorlar.

Speedweek ile yaptığı röportajda Norbert Haug, Ferrari'nin yaptığı hatalara değindi ve bunun sürekli olarak tekrarlandığına dikkat çekti.

Haug, şöyle dedi: "Dışarıdan bakıldığında Ferrari içerisinde çok büyük bir baskı olduğu ve bunun karar verme sürecini zorlaştırdığı görülüyor."

"Normal kararlar verseler daha iyi olabilir ancak onlar -baskı yüzünden- normalden daha iyi seçimler yapmak zorunda kalıyorlar."

"Ferrari Monako'da kendisine zarar verdi. Yaptıkları yanlış seçimlerle şampiyonluk adayı Leclerc'in garanti bir zaferini dördüncülüğe dönüştürdüler. Sonuç olarak da Max Verstappen'e tamamen gereksiz bir hediye verildi. Bu, en kötü senaryoda, şampiyonanın sonucunu etkileyecek bir faktör olabilir."

"Maalesef bu tür hatalar Ferrari tarihinin bir parçası ve sürekli tekrarlanıyor. Bütün bunlar takımın performansını önemli oranda etkiliyor ve takımın olumlu performansına darbe indiriyor."

"Hal böyle olunca sonraki yarışta baskı seviyesinin azalmasını bekleyemezsiniz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari