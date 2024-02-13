Haug: "Hamilton sonsuza kadar Mercedes'te yarışacak gibi görünüyordu"

Hamilton geçen yıl Mercedes ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra, birçok kişi yedi kez dünya şampiyonu pilotun F1 kariyerini en büyük başarılarını elde ettiği Alman üreticiyle sonlandıracağına ikna olmuştu.

Ancak 1 Şubat'ta Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceği açıklandı ve tüm F1 dünyası şaşkına döndü.

Motorsport Magazine'e konuşan Norbert Haug, "Sonsuza kadar süreceğini düşündüğüm bir ortaklık varsa, o da Hamilton ve Mercedes ortaklığıydı."

"Şaşkına döndüm. Sonsuza kadar böyle devam edeceğine, F1'den sonra da elçi ya da başka bir sıfatla Mercedes içinde kalacağına yemin edebilirdim."

"Bana sorarsanız Lewis mükemmel biri. Formula 1'de başardıklarına bir bakın. İnsanlar neden Formula 1'de sadece bir süper star (Verstappen) olduğunu söylüyor? Elbette Verstappen en hızlısı, olgunlaşıyor. Fakat onun (Hamilton) performansına, pist dışı aktivitelerine, açıklamalarına ve eşit muamele için verdiği mücadeleye bakın. Bu çok özel bir şey." dedi.

Neden böyle bir seçim yaptığı sorusuna ise Haug, "Neden ayrıldığı bana göre büyük bir gizem. Muhtemelen çok az kişi biliyordur."

"Yine de Ferrari'ye gidiyor ve elbette herkes bir gün Ferrari aracıyla yarışmak ister, bu yüzden onun seçimi kesinlikle anlaşılabilir." dedi.

Leclerc'in Hamilton'ın yaşına aldanmaması gerektiğine dikkat çeken Haug, "Bence Lewis inanılmaz formda. 40 yaşında birinin, 20 yaşındaki birine kıyasla çok daha fazla efor sarf etmesi gerekebilir ama 30 yaşında olup da 20 yaşında birinden fiziksel olarak daha fit olan pek çok pilot var çünkü beslenmelerine çok daha fazla dikkat ediyorlar." dedi.