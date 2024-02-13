Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Haug: "Hamilton sonsuza kadar Mercedes'te yarışacak gibi görünüyordu"

Mercedes'in eski patronu Norbert Haug, Lewis Hamilton'ın takımdan ayrılmasına şaşırdığını söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Norbert Haug, #48 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Evo: Maro Engel

Hamilton geçen yıl Mercedes ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra, birçok kişi yedi kez dünya şampiyonu pilotun F1 kariyerini en büyük başarılarını elde ettiği Alman üreticiyle sonlandıracağına ikna olmuştu.

Ancak 1 Şubat'ta Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceği açıklandı ve tüm F1 dünyası şaşkına döndü.

Motorsport Magazine'e konuşan Norbert Haug, "Sonsuza kadar süreceğini düşündüğüm bir ortaklık varsa, o da Hamilton ve Mercedes ortaklığıydı."

"Şaşkına döndüm. Sonsuza kadar böyle devam edeceğine, F1'den sonra da elçi ya da başka bir sıfatla Mercedes içinde kalacağına yemin edebilirdim."

"Bana sorarsanız Lewis mükemmel biri. Formula 1'de başardıklarına bir bakın. İnsanlar neden Formula 1'de  sadece bir süper star (Verstappen) olduğunu söylüyor? Elbette Verstappen en hızlısı, olgunlaşıyor. Fakat onun (Hamilton) performansına, pist dışı aktivitelerine, açıklamalarına ve eşit muamele için verdiği mücadeleye bakın. Bu çok özel bir şey." dedi.

Neden böyle bir seçim yaptığı sorusuna ise Haug, "Neden ayrıldığı bana göre büyük bir gizem. Muhtemelen çok az kişi biliyordur."

"Yine de Ferrari'ye gidiyor ve elbette herkes bir gün Ferrari aracıyla yarışmak ister, bu yüzden onun seçimi kesinlikle anlaşılabilir." dedi.

Leclerc'in Hamilton'ın yaşına aldanmaması gerektiğine dikkat çeken Haug, "Bence Lewis inanılmaz formda. 40 yaşında birinin, 20 yaşındaki birine kıyasla çok daha fazla efor sarf etmesi gerekebilir ama 30 yaşında olup da 20 yaşında birinden fiziksel olarak daha fit olan pek çok pilot var çünkü beslenmelerine çok daha fazla dikkat ediyorlar." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, arrives on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alonso: "İlk yarışların ardından geleceğimle ilgili kararı vereceğim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Formula 1

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

Formula 1
Ferrari lansmanı

Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

Galeri: Yeni Ferrari SF-24

Galeri: Yeni Ferrari SF-24

Formula 1
Ferrari lansmanı

Galeri: Yeni Ferrari SF-24 Galeri: Yeni Ferrari SF-24

Son Haberler

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

F1 Formula 1

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik" Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!" Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol