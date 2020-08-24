Haug: "Hamilton mükemmel bir pilot, ama Schumacher hiç böyle bir araca sahip olmadı"

Lewis Hamilton çok yakında Michael Schumacher'in galibiyet ve şampiyonluk rekorunu kıracak gibi görünüyor.

Daha önce Hamilton ve Schumacher'le çalışan Haug, "Uzun yıllar boyunca birisinin çıkıp, Michael'ın yakaladığı benzersiz başarıları geçebileceğini veya en azından tekrarlayabileceğini hayal etmek imkansızdı. Ama Lewis'in Formula 1'deki tüm rekorları kırabileceği, birkaç yıl önce netleşti. Takım, Lewis'e rakiplerinden çok daha üstün bir araç sağlıyor. Michael, hiç böyle bir araca sahip olmadı. Ancak bu, Hamilton'ın başarılarını gölgelemiyor. Olağanüstü bir pilot ve başarılarını karting, Formula Renault, F3 ve GP2'den bu yana takip ediyorum. F1'de ilk kez 2007 Kanada GP'de pole aldı ve yarışı kazandı. Sonraki yıl şampiyon oldu."

"14 yılda Lewis benzersiz bir istikrara sahipti. Bu, daha önce hiç yaşanmadı. Bence büyük olasılıkla kimse bunu tekrarlayamayacak."

"Ondan ilk kez henüz kartingdeyken potansiyel bir şampiyon olarak bahsedilmişti. Ama oraya gelmesi kolay değildi. Çok mütevazi insanlara sahip bir ailede büyüdüğünü herkesi biliyor. Başarı öyküsünün ana yazarı, babası Anthony'di. Çünkü para kazanmak ve oğluna yarışma fırsatı sağlamak için çok çalıştı. Lewis ona her zaman minnettar olacaktır."

"Lewis gençken de özel bir adamdı. Mika Hakkinen'in Stuttgart'taki şampiyonluk kutlamasına onu da davet etmiştik. Bundan gurur duydu, çok mutluydu. Onun ne kadar kibar ve terbiyeli olduğunu gördük. Ama odak noktamız tabii ki bu değildi."

"Son yıllarda Mercedes, diğer tüm takımları gölgede bıraktı ve Formula 1'in hakimi oldu. Ama bu sadece sürücülerin ve özellikle de Lewis Hamilton'ın çalışmalarıyla açıklanamaz. Toto Wolff'un liderliği, mühendislerin profesyonelliği ve tüm takımın iyi şekilde koordine edilmesiyle mümkün oldu."

"Mercedes, her geçen yarış ve her geçen yıl Lewis Hamilton için en rahat koşulları yarattı, Ferrari ise Sebastian için bu tür koşullar yaratamadı. Ferrari son kez 2007'de şampiyon oldu. Ondan önce Michael Schumacher 2000-04 arası beş şampiyonluk aldı. Bundan önceki son şampiyonlukları 1979 yılındaydı. Yani 20 yıldan fazla bir süre hiçbir şey alamadılar. "

"Ferrari'nin Niki Lauda ve Michael Schumacher dönemleri hariç başarılı olmadığını söylersem, pek de sert bir açıklama yapmış olmam. Scuderia'yı seviyorum ve saygılıyım, ama duygular gerçeklerle çelişmemeli."

"Sebastian Vettel iyi bir pilot. Toro Rosso ile yarıştığında bile onunla görüşüyordum. O zaman onunla anlaşsaydık, Formula 1 tarihi hangi yöne doğru giderdi kim bilir? Ancak F1'de herkes, itiraf etmese bile herkesle pazarlık yapıyor."

"Seb şu anda hızlı ve yetenekli bir takım arkadaşına sahip ve onun önüne geçebileceğini göstermek zorunda. En azından onun seviyesinde olduğunu göstermeli. Takım arkadaşlarına düzenli olarak yenilen pilotlar genellikler ikinci sınıf sürücüler olarak algılanıyor. Bu benim fikrim olmasa bile işimizin bir kanunu."

Haug, son olarak Mick Schumacher'le ilgili, "Çok fazla şey başarabilir. Her zaman dışarıdan görünmüyor ama Mick gerekli becerilere sahip. Formula 1'de olacak. Ne kadar iyi geçiş yaptığını defalarca kez gördüm. Sonuçları da istikrarlı." dedi.