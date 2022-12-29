Haug: "Almanya, F1'deki varlığını artırmakta başarısız oldu"

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2023 yılında Formula 1'de sadece bir Alman pilot olacak; Nico Hulkenberg. Oysa 2010 yılında gridde yedi Alman pilot vardı.

Michael Schumacher'in yedi, Sebastian Vettel'in dört ve Nico Rosberg'in bir şampiyonluk aldığı düşünüldüğünde, Almanya sporda harika bir noktadaydı.

Fakat önce Nürburgring ve Hockenheim takvimden düştü. Sonra da griddeki Alman pilot sayısı birer birer azaldı.

Artık Almanya'yı sporda temsil eden sadece Mercedes ve Hulkenberg var.

Mercedes'in eski yöneticisi Norbert Haug, RND'ye verdiği röportajda mevcut duruma dikkat çekerek "hayal kırıklığı yaşadığını" dile getirdi.

Haug, "Almanya'nın Formula 1'deki durumu, tüm motor sporları taraftarları için bir zaferden trajediye dönüştü."

"Almanya, 1994-2016 yılları arasında arka arkaya pek çok şampiyonluk aldı. Michael Schumacher yedi, Sebastian Vettel dört ve son olarak Nico Rosberg bir şampiyonluk aldı."

"2010 yılında Formula 1 gridinde yedi Alman pilot vardı ve şimdi orada sadece Nico Hulkenberg var."

"Almanya on yıl boyunca yılda iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. 12 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştı oysa şimdi 3 milyon var."

"Ne yazık ki Almanya, İngiltere merkezli ve iki harika İngiliz sürücüye sahip olan Mercedes fabrika takımı hesaba katılmadığında, F1'deki varlığını geliştirmekte başarısız oldu." dedi.

Yine de Audi 2026 yılında spora girecek ve pilotlardan birinin Alman olacağı düşünülüyor. Bu, Nurburgring ve Hockenheim gibi pistlerin takvime dönüşüne yardım edebilir.