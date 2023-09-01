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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Foto Galeri: Son 10 yılda hastalık ve sakatlık nedeniyle yarış kaçıran pilotlar kimler?

Formula 1 pilotları artık eskisine göre çok daha sağlıklı, ancak yine de sakatlıklar ve hastalıklar gibi gerçeklerden ötürü yarış kaçıran isimler çıkmıyor değil.

Altay Gök
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Romain Grosjean kazası
Romain Grosjean kazası
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Kimi Raikkonen, 2013... Kaçırdığı yarışlar: 2013 ABD GP, 2013 Brezilya GP.... Kaçırma sebebi: Bel ameliyatı... Yerini dolduran isim: Heikki Kovalainen...
Kimi Raikkonen, 2013... Kaçırdığı yarışlar: 2013 ABD GP, 2013 Brezilya GP.... Kaçırma sebebi: Bel ameliyatı... Yerini dolduran isim: Heikki Kovalainen...
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Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso, 2015 Kaçırdığı yarışlar: 2015 Avustralya GP Kaçırma sebebi: Kış testlerinde geçirdiği gizemli kaza Yerini dolduran isim: Kevin Magnussen
Fernando Alonso, 2015 Kaçırdığı yarışlar: 2015 Avustralya GP Kaçırma sebebi: Kış testlerinde geçirdiği gizemli kaza Yerini dolduran isim: Kevin Magnussen
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Fotoğraf: McLaren Racing

Fernando Alonso, 2016 Kaçırdığı yarışlar: 2016 Bahreyn GP Kaçırma sebebi: Avustralya'da geçirdiği büyük kaza Yerini dolduran isim: Stoffel Vandoorne
Fernando Alonso, 2016 Kaçırdığı yarışlar: 2016 Bahreyn GP Kaçırma sebebi: Avustralya'da geçirdiği büyük kaza Yerini dolduran isim: Stoffel Vandoorne
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Fotoğraf: Daniel Kalisz / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, 2017 Kaçırdığı yarışlar: 2017 Avustralya GP, 2017 Çin GP Kaçırma sebebi: Race of Champions'ta geçirdiği kaza Yerini dolduran isim: Antonio Giovinazzi
Pascal Wehrlein, 2017 Kaçırdığı yarışlar: 2017 Avustralya GP, 2017 Çin GP Kaçırma sebebi: Race of Champions'ta geçirdiği kaza Yerini dolduran isim: Antonio Giovinazzi
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Fotoğraf: Sutton Images

Felipe Massa, 2017 Kaçırdığı yarışlar: 2017 Macaristan GP Kaçırma sebebi: Cumartesi günü gribe yakalanması Yerini dolduran isim: Paul Di Resta
Felipe Massa, 2017 Kaçırdığı yarışlar: 2017 Macaristan GP Kaçırma sebebi: Cumartesi günü gribe yakalanması Yerini dolduran isim: Paul Di Resta
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Sergio Perez, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Britanya GP, 2020 70. Yıl GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Nico Hulkenberg
Sergio Perez, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Britanya GP, 2020 70. Yıl GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Nico Hulkenberg
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Eifel GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Nico Hulkenberg
Lance Stroll, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Eifel GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Nico Hulkenberg
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Sakhir GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: George Russell
Lewis Hamilton, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Sakhir GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: George Russell
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Sakhir GP, 2020 Abu Dhabi GP Kaçırma sebebi: Bahreyn'de geçirdiği kazada oluşan yanıklar Yerini dolduran isim: Pietro Fittipaldi
Romain Grosjean, 2020 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Sakhir GP, 2020 Abu Dhabi GP Kaçırma sebebi: Bahreyn'de geçirdiği kazada oluşan yanıklar Yerini dolduran isim: Pietro Fittipaldi
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, 2021 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Hollanda GP, 2020 İtalya GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Robert Kubica
Kimi Raikkonen, 2021 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Hollanda GP, 2020 İtalya GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Robert Kubica
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Nikita Mazepin, 2021 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Abu Dhabi GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Hiç kimse
Nikita Mazepin, 2021 Kaçırdığı yarışlar: 2020 Abu Dhabi GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Hiç kimse
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Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, 2022 Kaçırdığı yarışlar: 2022 Bahreyn GP, 2022 Suudi Arabistan GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Nico Hulkenberg
Sebastian Vettel, 2022 Kaçırdığı yarışlar: 2022 Bahreyn GP, 2022 Suudi Arabistan GP Kaçırma sebebi: COVID-19 Yerini dolduran isim: Nico Hulkenberg
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Fotoğraf: Aston Martin Racing

Alex Albon, 2022 Kaçırdığı yarışlar: 2022 İtalya GP Kaçırma sebebi: Apandisit patlatması Yerini dolduran isim: Nyck De Vries
Alex Albon, 2022 Kaçırdığı yarışlar: 2022 İtalya GP Kaçırma sebebi: Apandisit patlatması Yerini dolduran isim: Nyck De Vries
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Fotoğraf: Williams

Daniel Ricciardo, 2023 Kaçırdığı yarışlar: 2023 Hollanda GP (şimdilik) Kaçırma sebebi: Bilek sakatlığı Yerini dolduran isim: Liam Lawson
Daniel Ricciardo, 2023 Kaçırdığı yarışlar: 2023 Hollanda GP (şimdilik) Kaçırma sebebi: Bilek sakatlığı Yerini dolduran isim: Liam Lawson
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Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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