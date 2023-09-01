Foto Galeri: Son 10 yılda hastalık ve sakatlık nedeniyle yarış kaçıran pilotlar kimler?
Formula 1 pilotları artık eskisine göre çok daha sağlıklı, ancak yine de sakatlıklar ve hastalıklar gibi gerçeklerden ötürü yarış kaçıran isimler çıkmıyor değil.
Fotoğraf: XPB Images
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: Daniel Kalisz / Motorsport Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Fotoğraf: FIA Pool
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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