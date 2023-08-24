Hastalanan Stroll, perşembe günü Zandvoort'ta olmayacak
Lance Stroll, hastalığından ötürü bugünkü basın etkinliklerinde yer almayacak.
Şanssız bir yıl geçiren Lance Stroll, sezon öncesi testlerinden hemen önce bisiklet kazası geçirmiş ve hem el hem de ayak bileğini kırmıştı.
Kanadalı pilot bundan ötürü testleri kaçırdı ve sezona istediği formda başlayamadı.
İkinci yarıya iyi başlamak isteyen Stroll için işler yine yolunda gitmiyor. Kanadalı pilot, enfeksiyona yakalandığı için son günleri dinlenerek geçirdi.
Bugün de Zandvoort'a gelmek yerine tedavisine devam edecek Stroll, basın etkinliklerine katılamayacak.
Fakat takım, Stroll'ün yarın sorunsuz şekilde piste çıkmasını bekliyor.
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