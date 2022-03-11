Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak

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Daniel Ricciardo, çarşamba akşamı gerçekleştirilen "No War" fotoğraf çekiminde yer almıştı. Hatta aynı gün yapılan reklam çekiminde de piste çıkmıştı.

Fakat perşembe sabahı, kendini çok kötü hissettiği için teste katılamayacağını söyledi. Bundan ötürü tüm gün Lando Norris sürüş yaptı.

Norris, akşam verdiği demeçte Ricciardo'nun pek iyi hissetmediğini ve tüm gün uyuduğunu dile getirdi.

Ricciardo kendisini iyi hissetmediği için bugün sabah da yine Norris sürüş yapacak.

McLaren sözcüsü, Ricciardo'nun kendisini düne göre biraz daha iyi hissetse de, bugün sabah MCL36'yı Norris'in süreceğini belirtti.

Ricciardo'nun öğleden sonra piste çıkıp çıkmayacağı belirsiz.

Avustralyalı pilot, tedbir amaçlı bir dizi COVID-19 testine de girdi ve bunların tamamı negatif çıktı. Normalde Ricciardo, bugün tam gün sürüş yapacaktı.