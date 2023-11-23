Hastalanan Ocon perşembe günkü basın toplantısını kaçıracak

Alpine takımı, Esteban Ocon'un Perşembe günü gazetecilerle yapacağı tüm görüşmeleri iptal etti ve resmi FIA basın toplantısına da katılmayacağını duyurdu.

Hastalanan Fransız sürücü, Perşembe günü pistte olmayacak.

Alpine'den yapılan açıklamada, "Esteban Ocon bu hafta kendini iyi hissetmedi, bu nedenle doktorlar kendisine dinlenmesini tavsiye etti."

"Bu sabah durumu iyiye gitti ancak pistte planlanan tüm basın seanslarını kaçıracak."

"Mümkün olan en kısa sürede piste dönmesini bekliyoruz." denildi.

Gerekirse Esteban Ocon'un yerini yedek pilot Jack Doohan alacak. Avustralyalı pilotun zaten ilk antrenman seansında Ocon'un yerini alması planlanıyor.