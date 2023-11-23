Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Hastalanan Ocon perşembe günkü basın toplantısını kaçıracak

Alpine pilotu Esteban Ocon, hastalandığı için perşembe günü Abu Dabi padoğunda olmayacak.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Alpine takımı, Esteban Ocon'un Perşembe günü gazetecilerle yapacağı tüm görüşmeleri iptal etti ve resmi FIA basın toplantısına da katılmayacağını duyurdu.

Hastalanan Fransız sürücü, Perşembe günü pistte olmayacak.

Alpine'den yapılan açıklamada, "Esteban Ocon bu hafta kendini iyi hissetmedi, bu nedenle doktorlar kendisine dinlenmesini tavsiye etti."

"Bu sabah durumu iyiye gitti ancak pistte planlanan tüm basın seanslarını kaçıracak."

"Mümkün olan en kısa sürede piste dönmesini bekliyoruz." denildi.

Gerekirse Esteban Ocon'un yerini yedek pilot Jack Doohan alacak. Avustralyalı pilotun zaten ilk antrenman seansında Ocon'un yerini alması planlanıyor.

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Las Vegas performansımız, Abu Dhabi için anlam ifade etmiyor"
Sonraki haber F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum" Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Abu Dabi GP

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!

Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!

F1 Formula 1

Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı! Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol