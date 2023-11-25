Hastalanan Ocon: "Kendimi iyi hissetmiyorum"
Esteban Ocon, cuma günkü antrenmanların ardından kendisini iyi hissetmediğini vurguladı fakat diğer günler her şeyin yolunda gitmesini umduğunu belirtti.
Esteban Ocon, hastalanmasından ötürü perşembe günkü basın seanslarını kaçırmak durumunda kalmıştı.
İlk seansta aracını Jack Doohan'a bırakan Fransız sürücü, 2. antrenmanda piste çıktı ve 14. en iyi zamanı yaptı.
Seans sonrası konuşan Ocon, "Sezonun son Cuma antrenmanı en iyi şekilde başlamadı."
"Ne yazık ki Çarşamba günü ağır şekilde hastaydım ve bu sabah padoğa geldiğimde kendimi pek iyi hissetmiyordum."
"İlk seansta aracım Jack tarafından kullanıldı ve birçok şeyi test etti. İyi bir antrenman seansı geçirdi ve ardından Formula 2'de pole pozisyonunu kazandı. Bu harikaydı!"
"İkinci antrenman seansı kırmızı bayraklar nedeniyle iki kez kesintiye uğradı, bu nedenle fazla tur atamadık."
"Elimizdeki imkanlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık fakat yarın direksiyon başına dönmek ve sıralama turlarından önce daha fazla tur atmak istiyorum."
"Daha fazlasını yapabilecek potansiyelimiz var."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A523
Pierre Gasly ise araçta kendisini rahat hissettiğini söyledi.
"İkinci antrenman seansının kırmızı bayrak nedeniyle kesintiye uğradığını da düşünürsek, şimdiye kadar ilginç bir hafta sonu oluyor."
"Bizim açımızdan çok sıradan bir gündü. Takımın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha fazlasını yapabilmek adına araçta birkaç şeyi değiştirmemiz gerekiyor."
"Direksiyon başında kendimi rahat hissediyorum. Cumartesi günü neler olacağını göreceğiz."
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