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Hastalanan Norris, perşembe günü basın karşısına çıkmayacak

Lando Norris, gıda zehirlenmesi nedeniyle bugün basın karşısına çıkmayacak fakat hafta sonunun kalanında yer alması bekleniyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hastalanan Norris, perşembe günü basın karşısına çıkmayacak
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McLaren pilotu Lando Norris, Brezilya Grand Prix'si hafta sonuna pek de iyi başlayamadı. Bugün yapılan açıklamaya göre genç sürücü, gıda zehirlenmesi yaşadı ve bundan ötürü kendisini epey kötü hissediyor.

Bu sebeple perşembe günkü etkinliklerin hiçbirisine katılmayacak ve cuma günkü ilk seansa kadar otelde dinlenecek.

Bu, Norris'in basın toplantısında yer alamayacağı anlamına gelirken, hafta sonunun kalanında yer alıp almayacağıyla ilgili şüpheler var.

Şampiyonada dördüncülük savaşı veren McLaren, İngiliz pilotun bir an önce iyileşmesini umuyor.

Eğer direksiyona geçemezse koltuk için dört farklı aday olacak: Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Paul di Resta ve Oscar Piastri.

Ancak Monza performansı göz önüne alındığında en gerçekçi aday De Vries olacak.

 

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