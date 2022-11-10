Hastalanan Norris, perşembe günü basın karşısına çıkmayacak
Lando Norris, gıda zehirlenmesi nedeniyle bugün basın karşısına çıkmayacak fakat hafta sonunun kalanında yer alması bekleniyor.
McLaren pilotu Lando Norris, Brezilya Grand Prix'si hafta sonuna pek de iyi başlayamadı. Bugün yapılan açıklamaya göre genç sürücü, gıda zehirlenmesi yaşadı ve bundan ötürü kendisini epey kötü hissediyor.
Bu sebeple perşembe günkü etkinliklerin hiçbirisine katılmayacak ve cuma günkü ilk seansa kadar otelde dinlenecek.
Bu, Norris'in basın toplantısında yer alamayacağı anlamına gelirken, hafta sonunun kalanında yer alıp almayacağıyla ilgili şüpheler var.
Şampiyonada dördüncülük savaşı veren McLaren, İngiliz pilotun bir an önce iyileşmesini umuyor.
Eğer direksiyona geçemezse koltuk için dört farklı aday olacak: Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Paul di Resta ve Oscar Piastri.
Ancak Monza performansı göz önüne alındığında en gerçekçi aday De Vries olacak.
FIA, 2026'da F1'e girmek isteyen üreticiler için son başvuru tarihini erteledi
Logan Sargeant hangi şartlarda süper lisans alabilir?
Son Haberler
Ecclestone, "eski Vettel'i" özlüyor
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in eski halini çok özlediğini söyledi.
Hamilton, sosyal medya zorbalığı nedeniyle çocukların geleceğinden endişeli
Lewis Hamilton, artan sosyal medya zorbalığı tehdidi nedeniyle birçok çocuğun geleceği için endişeli olduğunu dile getirdi.
Russell, yarıştan men konusunda Gasly'e imtiyaz gösterilmesini istiyor
Grand Prix Sürücüler Birliği Başkanı George Russell, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin 12 ceza puanı alması halinde bir yarıştan men cezası alırsa, bundan muaf tutulmasını istedi.
Ricciardo, 2023'te Supercars'ta yarışmayı reddetmiyor
Daniel Ricciardo, 2023'te önceliğinin Formula 1 olduğunu yineledi ancak yine de ülkesindeki Supercars yarışlarına katılma ihtimalini reddetmedi.