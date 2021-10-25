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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Hasta olan ve susuz kalan Perez: "Hayatımın en uzun yarışıydı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Pazar günkü Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde hastalıkla boğuştuğunu ve yarışta susuz kalmasının ardından çok zorlandığını belirtti.

Hasta olan ve susuz kalan Perez: "Hayatımın en uzun yarışıydı"

Perez, Pazar günü Amerika'da gerçekleştirilen yarışı üçüncü bitirdi ve arka arkaya ikinci kez podyuma çıkmış oldu. Ayrıca Red Bull'un takımlar şampiyonasında Mercedes'le arayı kapatmasına da yardım etti.

Perez, yarışa iyi başladı ve ilk turda takım arkadaşı Max Verstappen ile yan yanaydı. İlk bölümde yarış lideri Lewis Hamilton'a, ilk bölümü uzatmasını engelleyecek kadar yakın gitmeyi de başardı.

Fakat Meksikalı pilot, pit stoptan sonra orta lastiğe geçti ve ardından tempo olarak geriye düşmeye başladı. Sonunda yaklaşık 40 saniye geride üçüncü oldu.

Red Bull patronu Christian Horner, Perez'in bütün gün hastalıkla boğuştuğunu ve gride giderken bir sorun bildirmesinin ardından, yarışın büyük bölümünde içecek sistemi olmadan yarıştığını açıkladı.

Perez yarıştan sonra, "Bu sabah kendimi iyi hissetmiyordum ve ilk turdan itibaren hiç içecek içemedim."

"Gerçekten çok zordu. Henüz 20. turda tamamen bitmiş vaziyetteydim. Gücüm kalmamıştı, ellerimdeki ve ayaklarımdaki gücü kaybediyordum. Görüş de benim için giderek rahatsız edici hale geliyordu."

"Sadece hayatta kalma modundaydım. Sadece ayak uydurmaya çalışıyordum. Tehlikeli bir an yaşasaydım, aracı kontrol edemeyeceğim bir noktadaydım."

"Hiç şüphesiz hayatımın en uzun yarışıydı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, lifts his trophy

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, lifts his trophy

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, pazar sabahı yarış öncesinde çok fazla acı çektiğini ve gün boyunca bol bol içecek içmeye odaklandığını belirtti.

İçecek sisteminin bozulmasıyla durum kendisi için kötü bir hal aldı.

Perez, "Yarışın başlangıcından itibaren işleri düzgün bir şekilde yapmakta çok büyük zorluk çekiyordum."

"Çok fazla güç kaybediyordum. Çok zordu, özellikle son 30-40 tur çok zordu." dedi.

Üçüncülük, Perez'in şampiyonada Lando Norris'in önünde dördüncü sıraya yükselmesini sağladı ve Red Bull''un Mercedes'le arasındaki puan farkı ise 23'e indi.

Perez, hafta sonunun Red Bull için güzel geçtiğini ve iki hafta sonra Meksika'da yapılacak yarış öncesinde, kendilerine önemli bir destek olduğunu belirtti.

Perez, "Meksika'yı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bugün Max ve Lewis'e ayak uyduramamış olmamız üzüntü vericiydi ama bugün, fiziksel olarak gerçekten çok fazla sınırlanmıştım."

"Yine de Meksika'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Bence Meksika bizim için bir başka iyi pist olabilir." dedi.

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