Hasta Magnussen, cuma günkü basın etkinliklerine katılmadı

Haberi dinle

Perşembe günü gerçekleştirilen basın etkinliklerine ve pist aktivitelerine katılan Kevin Magnussen, cuma sabahı mide bulantısı ve mide ağrısı yaşamaya başladı.

Kendisini pek iyi hissetmediği için cuma sabahı katılması planlanan basın etkinliklerinde yer almadı ve ayrıca resmi basın toplantısına da katılmadı.

Dinlenmeye çalışan Magnussen, cuma günkü antrenman seanslarında Haas VF-22'nin direksiyonuna geçmeyi planlıyor fakat bu durum ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak.

Bir Haas sözcüsü, GPFans'e şöyle dedi: "Kevin gece saatlerinde ve bu sabah kalktığında biraz mide bulantısı yaşadı."

"Bu sebeple iyileşmek ve bu öğleden sonra yapılacak 1. antrenman seansına katılmak için bu sabahki FIA basın toplantısına katılmayacak."

"Kendisi takım doktoru tarafından muayene edildi ve bugün piste çıkması bekleniyor."

Antrenman seansları TSi 06:00'da başlayacak.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images