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Hasta Magnussen, cuma günkü basın etkinliklerine katılmadı

Kevin Magnussen, mide bulantısı nedeniyle cuma günü katılması planlanan basın etkinliklerinden çekilmek durumunda kaldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hasta Magnussen, cuma günkü basın etkinliklerine katılmadı
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Perşembe günü gerçekleştirilen basın etkinliklerine ve pist aktivitelerine katılan Kevin Magnussen, cuma sabahı mide bulantısı ve mide ağrısı yaşamaya başladı.

Kendisini pek iyi hissetmediği için cuma sabahı katılması planlanan basın etkinliklerinde yer almadı ve ayrıca resmi basın toplantısına da katılmadı.

Dinlenmeye çalışan Magnussen, cuma günkü antrenman seanslarında Haas VF-22'nin direksiyonuna geçmeyi planlıyor fakat bu durum ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak.

Bir Haas sözcüsü, GPFans'e şöyle dedi: "Kevin gece saatlerinde ve bu sabah kalktığında biraz mide bulantısı yaşadı."

"Bu sebeple iyileşmek ve bu öğleden sonra yapılacak 1. antrenman seansına katılmak için bu sabahki FIA basın toplantısına katılmayacak."

"Kendisi takım doktoru tarafından muayene edildi ve bugün piste çıkması bekleniyor."

Antrenman seansları TSi 06:00'da başlayacak.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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