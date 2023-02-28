Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sezon öncesi testlerin ardından çok fazla spekülasyon ve iddia bulunuyor.

Özellikle Aston Martin'in çok büyük bir adım attığı ve orta grubun önüne geçtiği belirtilirken, Alpine tam bir "kapalı kutu" gibi görünüyor.

Aston Martin'in ilk üçün hemen ardında yer aldığı göz önüne alındığında, Alpine'in nerde olduğu sorusuna yanıt veren Harman, "Şu anda öyle görünüyor fakat geçen yılki sezon öncesi testleri hatırlayın. Orada oldukça güçlü görünen bazı takımlar, ilk yarışta o kadar güçlü değildi."

"İlk yarışa sadece bir hafta kaldı ve neler olacağını orada göreceğiz."

"Arka tarafta mücadelenin oldukça yakın olduğunu düşünüyorum ve kimin nerede olacağını bilmek imkansız. Bakalım, göreceğiz." dedi.

Lansman sonrası yaptığı "diğer araçlarda şaşırtıcı şeyler var" açıklaması hatırladığında Harman, "O kadar da şaşırtıcı olduklarını söyleyemem."

"Şimdi takımların neyi, neden hedeflediklerine dair farklı evrimler ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu çözümlerden bazılarını görmek gayet iyi oldu. Aynı zamanda kendimiz için de oldukça güven artırıcı oldu çünkü bazılarının bizimle aynı yönü tercih ettiğini görüyoruz."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

"Bunları diğer araçlarda görüyorsunuz ve bu da size daha fazla performans bulmanızı sağlayacak yönü takip ettiğine dair iyi bir his veriyor."

"Bence bazı şaşırtıcı şeyler var ama ben şaşırtıcı kelimesinden ziyade, ilginç kelimesini tercih ederim." dedi.

Ne gibi ilginç çözümler gördüğü sorulduğunda Harman, "Taban kenarındaki çeşitli çözümlerin oldukça ilginç olduğunu düşünüyorum." yanıtını verirken, "Dış akşam tarafında, konseptler artık biraz yakınlaşıyor gibi görünüyor, sanırım bunu söylemek doğru olur. Belki de hepsi ilk yarışta birbirine benzeyecek, kim bilir?"

"Yani taban kenarları gibi noktalar ilginç. Neyse ki bu oldukça hızlı bir şekilde değiştirebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir şey." diye ekledi.

Alpine, ilk yarış için aracı görsel anlamda değiştirecek güncellemeler hazırlıyor.