Önceki / Susie Wolff, F1 Academy'nin başına geçti Sonraki / Wolff: "12 ay öncesine göre daha iyi durumdayız"
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Harman, Alpine'in tam potansiyelini kullanmadığında ısrarcı

Alpine teknik direktörü Matt Harman, takımın testlerde daha farklı bir program izlediğini yineledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Harman, Alpine'in tam potansiyelini kullanmadığında ısrarcı
Haberi dinle

Test sırasında TV yayınına servis edilen görüntüler, A523'ün zaman zaman ağır bir şekilde zemine vurduğunu ve zıplama eğiliminde olduğunu gösterdi. 

Yine de başta pilotlar olmak üzere takımdaki herkes bu durumun dalgalanma sorunundan kaynaklanmadığını, sadece bu pistte faydası olmasa dahi diğer pistlere yansıyabilecek deneylerin bir parçası olduğunu söylüyor.

Testleri araç ayarlarına ve karakteristikleri keşfetmeye adayan takım, ne yumuşak lastikle zaman turu attı, ne de düşük yakıt yüküyle sürüşler yaptı. 

Matt Harman, "Araçtan öğrendiklerimize göre sınırları oldukça iyi bir şekilde zorladığımızı söyleyebilirim. Henüz tam potansiyelimizi kullandığımızı sanmıyorum."

"İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum, sadece aracın her parçasını kullandığımızdan emin olmaya çalışıyoruz, ki bu gerçekten en önemli şey. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız."

"Eminim bazı görüntüleri izlemişsinizdir, oldukça sert çalıştık ve bu bazı koşullarda işe yarıyor. Bunu uygulamamız gerekiyor. Bu pistte çok çok sert olma eğilimi yok. Yine de sezon boyunca bunu optimize edeceğimiz ve bundan faydalanacağımız bazı pistler var."

"Testlerden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Elimizdeki bazı parçalar ve tipik olarak aracın arka tarafındaki çözümler öğrenme sürecinde bize fayda sağlıyor."

"Ayrıca hepimizin bildiği gibi aracın sürüş yüksekliği de önemli bir faktör. Aracı geçen yıla göre daha alçakta kullanabilmemize olanak sağlayan bazı teknolojilerimiz var. Bunu ilk kez ilk yarışta Cuma antrenmanlarında deneyeceğiz."

"Kuralların aşırıya kaçan doğasını anlamamız gerekmekteydi, aracı biraz fazla alçakta çalıştırdığınızda uçurumun kenarına varıyorduk. Bu aerodinamik bir şey, aynı zamanda pilot için bir güven meselesi."

"İşin zıplama ölçütünden fazlası olduğunu anlamalı ve daha yumuşak bir yaklaşıma sahip olmak için tekniklerinizi geliştirmeye çalışmalısınız, çünkü oraya ne kadar yaklaşabilirseniz o kadar hızlı olursunuz. Bizim odaklanmaya çalıştığımız teknoloji de bu." dedi.

paylaşım
yorumlar

Susie Wolff, F1 Academy'nin başına geçti

Wolff: "12 ay öncesine göre daha iyi durumdayız"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Hill: "Hamilton kariyerinin en kritik döneminde"

Hill: "Hamilton kariyerinin en kritik döneminde"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Hill: "Hamilton kariyerinin en kritik döneminde" Hill: "Hamilton kariyerinin en kritik döneminde"

Ferrari testleri yüksek yakıt yüküyle mi geçirdi?

Ferrari testleri yüksek yakıt yüküyle mi geçirdi?

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Ferrari testleri yüksek yakıt yüküyle mi geçirdi? Ferrari testleri yüksek yakıt yüküyle mi geçirdi?

F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

Formula 1
Bahreyn Kış testi

F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

Son Haberler

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

F1 Formula 1

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

F1 Formula 1

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor" Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

F1 Formula 1

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı! Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

F1 Formula 1

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz" Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.