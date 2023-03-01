Harman, Alpine'in tam potansiyelini kullanmadığında ısrarcı

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Test sırasında TV yayınına servis edilen görüntüler, A523'ün zaman zaman ağır bir şekilde zemine vurduğunu ve zıplama eğiliminde olduğunu gösterdi.

Yine de başta pilotlar olmak üzere takımdaki herkes bu durumun dalgalanma sorunundan kaynaklanmadığını, sadece bu pistte faydası olmasa dahi diğer pistlere yansıyabilecek deneylerin bir parçası olduğunu söylüyor.

Testleri araç ayarlarına ve karakteristikleri keşfetmeye adayan takım, ne yumuşak lastikle zaman turu attı, ne de düşük yakıt yüküyle sürüşler yaptı.

Matt Harman, "Araçtan öğrendiklerimize göre sınırları oldukça iyi bir şekilde zorladığımızı söyleyebilirim. Henüz tam potansiyelimizi kullandığımızı sanmıyorum."

"İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum, sadece aracın her parçasını kullandığımızdan emin olmaya çalışıyoruz, ki bu gerçekten en önemli şey. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız."

"Eminim bazı görüntüleri izlemişsinizdir, oldukça sert çalıştık ve bu bazı koşullarda işe yarıyor. Bunu uygulamamız gerekiyor. Bu pistte çok çok sert olma eğilimi yok. Yine de sezon boyunca bunu optimize edeceğimiz ve bundan faydalanacağımız bazı pistler var."

"Testlerden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Elimizdeki bazı parçalar ve tipik olarak aracın arka tarafındaki çözümler öğrenme sürecinde bize fayda sağlıyor."

"Ayrıca hepimizin bildiği gibi aracın sürüş yüksekliği de önemli bir faktör. Aracı geçen yıla göre daha alçakta kullanabilmemize olanak sağlayan bazı teknolojilerimiz var. Bunu ilk kez ilk yarışta Cuma antrenmanlarında deneyeceğiz."

"Kuralların aşırıya kaçan doğasını anlamamız gerekmekteydi, aracı biraz fazla alçakta çalıştırdığınızda uçurumun kenarına varıyorduk. Bu aerodinamik bir şey, aynı zamanda pilot için bir güven meselesi."

"İşin zıplama ölçütünden fazlası olduğunu anlamalı ve daha yumuşak bir yaklaşıma sahip olmak için tekniklerinizi geliştirmeye çalışmalısınız, çünkü oraya ne kadar yaklaşabilirseniz o kadar hızlı olursunuz. Bizim odaklanmaya çalıştığımız teknoloji de bu." dedi.