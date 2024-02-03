Harekete geçme sırası Mercedes'te, hedef Verstappen olabilir mi?

Hamilton, 1 Şubat perşembe günü Ferrari'ye gideceğine dair yeni spekülasyonların bu kez kesinleşmiş bir anlaşmaya dönüşmesiyle internette büyük bir sansasyon yarattı.

F2024, Hamilton'ın Mercedes pilotu olarak son sezonu olacak ve ardından 2025'ten itibaren ikonik Ferrari takımıyla güçlerini birleştirmeye hazırlanarak Formula 1'in en başarılı pilotu ve takımının rüya eşleşmesini gerçeğe dönüştürecek.

Nico Rosberg'in 2016 Dünya Şampiyonluğunu kazandıktan birkaç gün sonra emekliye ayrılmasının aksine, Mercedes bu kez yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'un yerine geçecek ideal pilotu belirlemek için önünde 1 yıl süre var.

Hamilton'la ilgili bu şok gelişmenin Mercedes'in beklenmedik bir sürücü seçeneği bulabileceğini gösterdiğini söyleyen Wolff'a bu pilotun Formula 1'in dominant gücü, üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen olup olamayacağı soruldu.

Mercedes ve Red Bull, Verstappen'in F1 sahnesine çıkmasından önce onun imzasını almak için karşı karşıya geldi ve Red Bull bu savaşı kazandı. Ancak Wolff'un "sıra bizde" açıklamasıyla, Verstappen bile sekiz kez Markalar şampiyonu olan Mercedes'in hedefinin dışında olmayabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen'in, Mercedes'in hedefinde olup olmadığı sorusuna Wolff, "Her zaman aracımızda mümkün olan en iyi kombinasyona sahip olmaya çalışacağız ve bu görüşümüzü sürdüreceğiz."

"Durumun ne kadar çabuk değişebileceğini görebilirsiniz. Aynı zamanda var olan sözleşmelere de saygı duyuyoruz."

"Sürücüler her zaman en hızlı araçta olmak ister. Sadece kısa ve orta vadede değil, uzun vadede de en hızlı aracı üretebileceğimizi göstermek bizim elimizde. Bu daha sonra fırsatlara yol açacaktır. Hareket etme sırası artık bizde." dedi.

Verstappen'in 2028 sonuna kadar sözleşmesi olduğu ve Red Bull RB19 ile üçüncü şampiyonluğunu kazandığı sezonda 19 grand prix zaferi elde ettiği düşünüldüğünde, onu Red Bull takımından koparmak oldukça zor olacaktır.

Ancak Wolff, "hiçbir zaman kimseyi dışlamayacağını" söyledi. Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinin de gösterdiği gibi, F1 sürücü piyasası söz konusu olduğunda artık asla asla diyemeyiz.