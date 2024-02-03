Harekete geçme sırası Mercedes'te, hedef Verstappen olabilir mi?
Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'in radarına girip girmeyeceği sorulduğunda takım patronu Toto Wolff hayır demedi ve 'mümkün olan en iyi' sürücü kombinasyonunu zorlayacaklarını vurguladı.
Hamilton, 1 Şubat perşembe günü Ferrari'ye gideceğine dair yeni spekülasyonların bu kez kesinleşmiş bir anlaşmaya dönüşmesiyle internette büyük bir sansasyon yarattı.
F2024, Hamilton'ın Mercedes pilotu olarak son sezonu olacak ve ardından 2025'ten itibaren ikonik Ferrari takımıyla güçlerini birleştirmeye hazırlanarak Formula 1'in en başarılı pilotu ve takımının rüya eşleşmesini gerçeğe dönüştürecek.
Nico Rosberg'in 2016 Dünya Şampiyonluğunu kazandıktan birkaç gün sonra emekliye ayrılmasının aksine, Mercedes bu kez yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'un yerine geçecek ideal pilotu belirlemek için önünde 1 yıl süre var.
Hamilton'la ilgili bu şok gelişmenin Mercedes'in beklenmedik bir sürücü seçeneği bulabileceğini gösterdiğini söyleyen Wolff'a bu pilotun Formula 1'in dominant gücü, üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen olup olamayacağı soruldu.
Mercedes ve Red Bull, Verstappen'in F1 sahnesine çıkmasından önce onun imzasını almak için karşı karşıya geldi ve Red Bull bu savaşı kazandı. Ancak Wolff'un "sıra bizde" açıklamasıyla, Verstappen bile sekiz kez Markalar şampiyonu olan Mercedes'in hedefinin dışında olmayabilir.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen'in, Mercedes'in hedefinde olup olmadığı sorusuna Wolff, "Her zaman aracımızda mümkün olan en iyi kombinasyona sahip olmaya çalışacağız ve bu görüşümüzü sürdüreceğiz."
"Durumun ne kadar çabuk değişebileceğini görebilirsiniz. Aynı zamanda var olan sözleşmelere de saygı duyuyoruz."
"Sürücüler her zaman en hızlı araçta olmak ister. Sadece kısa ve orta vadede değil, uzun vadede de en hızlı aracı üretebileceğimizi göstermek bizim elimizde. Bu daha sonra fırsatlara yol açacaktır. Hareket etme sırası artık bizde." dedi.
Verstappen'in 2028 sonuna kadar sözleşmesi olduğu ve Red Bull RB19 ile üçüncü şampiyonluğunu kazandığı sezonda 19 grand prix zaferi elde ettiği düşünüldüğünde, onu Red Bull takımından koparmak oldukça zor olacaktır.
Ancak Wolff, "hiçbir zaman kimseyi dışlamayacağını" söyledi. Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinin de gösterdiği gibi, F1 sürücü piyasası söz konusu olduğunda artık asla asla diyemeyiz.
Son Haberler
Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"
Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır" Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"
Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"
Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim" Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"
Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"
Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek" Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"
Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?
Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı? Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar