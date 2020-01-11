Hanoi pistinin tribün isimleri belli oldu

Uzun süredir devam eden spekülasyonların ardından Vietnam, Hanoi'de yapılacak bir cadde yarışıyla Formula 1 takvimine girmişti.

Hanoi'de yapılacak ilk Vietnam Grand Prix'sine sadece üç aydan az bir süre kalırken, bugün son asfalt tabakası da piste döşenmeye başladı.

Bu çalışmanın her biri en az 1 kilometrelik alanı kapsayacak ve toplamda beş gün sürmesi bekleniyor. Bu sayede pist, bu ayın sonunda tamamen hazır hale gelecek.

Organizatörler pistin resmi logosunu ve tribün isimlerini de açıkladılar.

Pistte toplamda dokuz tribün var ve hepsine Vietnam şehirleri ile ünlü yerlerin adı verildi.

Start finiş düzlüğündeki iki ana tribüne Thang Long ve Hai Phong isimleri verildi.

İlk üç virajda yer alan tribünlere Ha Long ismi verilirken, 6-7-8-9. virajlardaki tribünün adı Hue olacak.

11. viraj öncesindeki iki tribüne Da Nang ve Nha Trang isimleri verilirken, 12. viraj sonrasındaki iki tribüne Sai Gon ve Can Tho isimleri verildi.

Son olarak 22 ile 23. virajlar arasındaki son tribüne Phu Quoc adı verildi.

Vietnam Grand Prix'sinin patronu Le Ngok Chi, "Vietnam'ın modern kültürüne ve zengin tarihine saygı göstermek ve yurt dışından gelen misafirlere ülkemizin neler sunabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

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