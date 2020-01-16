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Formula 1 / Son dakika

Hanoi pistinin son asfaltı atıldı, pit binası tamamlandı

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Hanoi pistinin son asfaltı atıldı, pit binası tamamlandı
Ekleyen:
, Editör
16 Oca 2020 13:45

Hanoi pistinde bugün son asfalt da atıldı ve uzun süredir devam eden asfaltlama süreci tamamlanmış oldu. Ayrıca pit binası da tamamlandı.

Vietnam, 2020 yılında tarihinde ilk kez Hanoi cadde pistiyle birlikte Formula 1'e ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Pistin zamanında yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soru işaretleri vardı ancak organizatörler yoğun bir çaba ortaya koydular.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Vietnam Grand Prix'si organizatörleri, Nisan ayının başında Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan cadde kısımlarına son asfalt tabakasının da atıldığını duyurdu.

Böylelikle asfaltlama süreci tamamlanmış olacak ve artık yarış için son hazırlıklar yapılacak. Tüm çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Sonrasında asfalttan bir örnek olacak ve Singapur ile Almanya'daki laboratuvarlarda bunun yarış için uygunluğu test edilecek.

Organizatörler, asfaltlama için Herman Tilke'nin tasarım şirketine ait mühendislerin kontrolünde sadece yerel malzemeleri kullandığını açıkladı.

Hanoi ayrıca 300 metre uzunluğunda olan üç katlı Hanoi pit binasını da tamamladı.

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Liste

Hanoi Pisti pit binası

Hanoi Pisti pit binası
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Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi Pisti pit binası

Hanoi Pisti pit binası
2/5

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Vietnam GP pit binası

Vietnam GP pit binası
3/5

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pisti çalışmaları

Hanoi F1 pisti çalışmaları
4/5

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pisti çalışmaları

Hanoi F1 pisti çalışmaları
5/5

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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