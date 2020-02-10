Hanoi pistinin inşası devam ediyor
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Vietnam, Hanoi'deki F1 pistinin inşasına devam ederken, artık pistle ilgili son hazırlıkları yapıyorlar.
Vietnam, Formula 1'le yaptığı anlaşma kapsamında 2020 yılında ilk kez spora ev sahipliği yapacak ve pistin inşası artık son aşamaya geldi.
Pistin asfaltı atıldı ve padok/pit binası tamamlandı. Tribünlerin büyük bir kısmı kuruldu ve artık son hazırlıklar yapılıyor.
Şimdi pistin bazı bölümlerindeki tribünlerin kurulum süreci devam ediyor ve aynı zamanda pist dışındaki bölümler üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Vietnam Grand Prix'si, yakın zamanda yeni bir fotoğraf daha yayınladı ve bu fotoğraflarda, pist üstündeki çalışmaların devam ettiği görülüyor.
Padok ve pit yolu da büyük oranda tamamlanmış durumda.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hanoi pistinin inşası devam ediyor
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