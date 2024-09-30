Hannah Schmitz, Red Bull'un strateji başkanı olacak
Helmut Marko, Red Bull'un McLaren ile anlaşan Will Courtenay'in halefi olarak Hannah Schmitz'i seçtiklerini açıkladı.
Hannah Schmitz, principle strategy engineer at Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
McLaren geçtiğimiz hafta, Red Bull'un strateji başkanı Courtenay'i yeni sportif direktörleri olarak atadıklarını duyurdu.
Red Bull'un strateji hiyerarşisi, yarış stratejisi başkanı Courtenay, kıdemli strateji mühendisi Stephen Knowles ve baş strateji mühendisi olarak Schmitz'den oluşuyor.
Courtenay 2026'ya kadar McLaren'da yer almayacak ve Red Bull, Courtenay'ın '2026 ortasına kadar olan sözleşmesini tamamlayarak takımın bir parçası olmaya devam edeceğini' açıkladı.
Red Bull, "Will'e sportif direktörlük pozisyonu teklif edildi."
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Uzun ve başarılı bir hizmetin ardından, onun gidişini görmekten üzüntü duyuyoruz ancak kariyerinin bu adımı için ona en iyisini diliyoruz." dedi.
Red Bull, şimdiden onun yerine geçecek kişiyi belirledi.
Marko, Motorsport-Total'e verdiği demeçte, "Başarılı olduğunuzda insanların size teklif yapması çok doğaldır."
"Aramızda bu pozisyonu devralabilecek biri var ve o da Hannah Schmitz."
"Will Courtenay'e teklif ettiğimiz şey onun ilgisini çekmedi. Bu pozisyon için finansal açıdan da daha cazip bir teklif aldı." dedi.
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