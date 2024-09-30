Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Hannah Schmitz, Red Bull'un strateji başkanı olacak

Helmut Marko, Red Bull'un McLaren ile anlaşan Will Courtenay'in halefi olarak Hannah Schmitz'i seçtiklerini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Hannah Schmitz, principle strategy engineer at Red Bull Racing

Hannah Schmitz, principle strategy engineer at Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren geçtiğimiz hafta, Red Bull'un strateji başkanı Courtenay'i yeni sportif direktörleri olarak atadıklarını duyurdu. 

Red Bull'un strateji hiyerarşisi, yarış stratejisi başkanı Courtenay, kıdemli strateji mühendisi Stephen Knowles ve baş strateji mühendisi olarak Schmitz'den oluşuyor.

Courtenay 2026'ya kadar McLaren'da yer almayacak ve Red Bull, Courtenay'ın '2026 ortasına kadar olan sözleşmesini tamamlayarak takımın bir parçası olmaya devam edeceğini' açıkladı.

Red Bull, "Will'e sportif direktörlük pozisyonu teklif edildi."

Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

"Uzun ve başarılı bir hizmetin ardından, onun gidişini görmekten üzüntü duyuyoruz ancak kariyerinin bu adımı için ona en iyisini diliyoruz." dedi.

Red Bull, şimdiden onun yerine geçecek kişiyi belirledi.

Marko, Motorsport-Total'e verdiği demeçte, "Başarılı olduğunuzda insanların size teklif yapması çok doğaldır."

"Aramızda bu pozisyonu devralabilecek biri var ve o da Hannah Schmitz."

"Will Courtenay'e teklif ettiğimiz şey onun ilgisini çekmedi. Bu pozisyon için finansal açıdan da daha cazip bir teklif aldı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Jos Verstappen FIA'nın küfür tartışması hakkında: "Bu gördüğüm en saçma şey"
Sonraki haber Marko'ya göre, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesinde Verstappen kilit rol oynuyor

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"

Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"

Formula 1
Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"
'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

Formula 1
Singapur GP
'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

Son Haberler

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

F1 Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

MGP MotoGP
Endonezya GP
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye