Formula 1 Katar GP

Hankook, F1'in yeni lastik tedarikçisi olmak istiyor; üç büyük marka çekişecek!

Pirelli, 2028 sezonunun ardından sona erecek lastik tedarik anlaşması için gelecek yıl açılacak ihalede Bridgestone'un yanı sıra Dünya Ralli Şampiyonası'nın lastik tedarikçisi Hankook ile rekabet edecek.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 11:30

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Hankook is sole tyre supplier to the World Rally Championship

Fotoğraf: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Formula 1'in küresel çapta ulaştığı büyüklüğü ve giderek artan popülerliğini gösteren bir gelişme daha yaşandı. Şampiyonanın tek lastik tedarikçisi olmak isteyen üreticilerin arasına ciddi bir aday daha katıldı.

Pirelli, 2011 yılında Bridgestone'un yerini alarak Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olmuştu. İtalyan üretici, ilk on yılının büyük bölümünde sözleşme yenileme süreçlerinde ciddi bir rekabetle karşılaşmadı. Ancak son yıllarda bu durum değişti.

Bridgestone, küresel finans krizinin ardından maliyetleri ve "stratejik yeniden yapılanmayı" gerekçe göstererek 2010 yılında Formula 1'den ayrılmıştı. Japon üretici, 2023'teki son ihale sürecinde yeniden devreye girmişti. Şirketin, gelecek yıl açılacak yeni ihale için de teklif hazırladığı biliniyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) tek lastik tedarikçisi Hankook da 2028 sonrasını kapsayacak Formula 1 lastik tedarik anlaşması için gelecek yıl açılacak ihaleye katılmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli üretici, daha önce 2020-2023 dönemini kapsayan lastik tedarik anlaşması için 2018 yılında düzenlenen ihaleye de katılmış ancak başarılı olamamıştı. Söz konusu anlaşma, pandemi nedeniyle bir yıl uzatılarak 2024 sezonunun sonuna kadar devam etmişti.

Pirelli'nin mevcut sözleşmesi 2025-2028 dönemini kapsıyor. Şirket, FIA ve Formula 1 ile karşılıklı anlaşmaya vararak geçen haziran ayında sözleşmedeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmıştı.

Önceki ihale sürecinde, yeni teknik düzenlemelere geçişin yaşanacağı bu sezon öncesinde teknik istikrarın korunması özellikle önemli görülüyordu. 2030 yılında planlanan değişiklikler göz önüne alındığında, ihaleye katılacak üreticilerin FIA'ya gerekli standartları karşılayabileceklerini göstermeleri gerekecek.

FIA, teklifleri değerlendirirken üreticilerin teknik hazırlıklarını, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını ve tedarik sürecini sorunsuz şekilde yürütebilme kapasitelerini dikkate alıyor. Nihai kararda ise ticari gerekçeler nedeniyle Formula 1'in de söz hakkı bulunuyor.

Pirelli, pist çevresindeki reklam panolarına yaptığı önemli yatırımların yanı sıra, padoktaki VIP konuklara yönelik 'Hot Laps' programına da destek veriyor.

Hankook, 2021 ve 2022 yıllarında W Series'in lastik tedarikçisi olarak Grand Prix hafta sonlarında da yer almıştı. Güney Koreli üretici, 30 yılı aşkın süredir motor sporlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, farklı dönemlerde DTM'nin yanı sıra bölgesel Formula 3 ve Formula 4 şampiyonalarının da tek lastik tedarikçisi oldu.

Hankook, 2022-2026 yılları arasında Formula E'nin Gen3 dönemindeki araçların lastiklerini de tedarik etti. Bu anlaşma daha sonra Bridgestone'a geçti.

Hankook Competition CEO Steven Cho (right), seen here with Hyundai's Andrew Wheatley on Rally Japan, has visited several grands prix to meet F1 stakeholders over the past two seasons

Photo by: Getty Images

Şirket, 2025 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek lastik tedarikçisi olarak görevlendirildi. Hankook ayrıca bu yıl FIA tarafından kurumun 'Global Partner Programme' programına dahil edildi.

Hankook Competition CEO'su Steven Cho'nun da aralarında bulunduğu şirket temsilcileri, son iki sezonda birçok Grand Prix'ye katıldı. Bu ziyaretlerin sonuncusu, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Las Vegas Grand Prix'sinde gerçekleşti.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre şirket, Formula 2 tabanlı bir test aracıyla prototip lastik testleri gerçekleştirdi. Ayrıca özellikle ıslak zemin lastiklerine odaklanan ve araçların arkasında oluşan su püskürtme izini azaltmayı amaçlayan yeni testler planlanıyor.

Islak zeminde yarışmak, Formula 1 için hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Yoğun yağmur lastikleri yüzeydeki suyu etkili şekilde tahliye edebilse de araçların arkasında oluşan yoğun su püskürtme bulutu görüş mesafesini ciddi ölçüde azaltıyor. Bu durum, yarışların kırmızı bayrakla durdurulmasını kaçınılmaz hale getirebiliyor.

Son yıllarda iki önemli FIA dünya şampiyonasına lastik tedarik eden ve yönetim organıyla ilişkilerini önemli ölçüde geliştiren Hankook'un bu kez çok daha güçlü bir teklif sunması bekleniyor.

Formula E deneyimi de şirketin elini güçlendiren önemli unsurlardan biri. Şampiyonanın çevresel hedefleri doğrultusunda yalnızca iki farklı lastik hamuru kullanılıyor ve her iki hamur da sürdürülebilir malzemelerden üretiliyor.

Sürdürülebilirlik, Pirelli'nin önceki ihale sürecini kazanmasında da belirleyici olmuştu. İtalyan üretici, 2024 yılından itibaren Formula 1'de Orman Yönetim Konseyi sertifikalı lastikler kullanma taahhüdünde bulunmuştu.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Hankook'un Almanya'nın Hannover kentinde bir Ar-Ge merkezi, Macaristan'da ise genişletme çalışmaları devam eden bir fabrikası bulunuyor. Şirket, Macaristan'daki tesisine 450 milyon euro yatırım yapıyor.

Pirelli ise Formula 1 lastikleri de dahil olmak üzere motor sporları ürünlerini Romanya'daki fabrikasında, normal yol otomobillerine yönelik lastiklerle birlikte üretiyor. Şirketin İzmit'teki tesisi de alternatif üretim merkezi olarak görev yapıyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Hankook, Formula 1 projesi için şimdiden 44 kişilik özel bir çalışma ekibi oluşturdu.

İhaleye katılacak her üreticiyi önemli bir zorluk bekliyor. Yeni tedarikçi, mevcut teknik düzenlemelerin dördüncü yılında göreve başlayacak. Bu nedenle mevcut lastiklerle en azından aynı seviyede performans gösterebileceğini kanıtlayacak son derece rekabetçi bir ürün geliştirmesi gerekecek.

Mevcut lastiklerin karşılaması gereken gereksinimler oldukça karmaşık ve zaman zaman birbiriyle çelişiyor. Lastiklerin hem termal hem de yapısal açıdan dayanıklı olması hem de yarışlarda farklı stratejilere ve daha fazla mücadeleye imkân tanıyacak belirli bir aşınma karakteristiği sunması gerekiyor. Son 15 yıldaki deneyimler, bu iki gereksinim arasında doğru dengeyi kurmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, sözleşme uzatımının haziran ayında duyurulmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Pirelli, uzun yıllardır FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın önemli bir ortağı oldu. Sporun en üst seviyesinde sürekli olarak yüksek performans, yenilikçilik ve güvenlik standartları sundu. Sözleşmenin 2028 yılının sonuna kadar uzatılması, şampiyonaya istikrar kazandırıyor."

Bu açıklama ve pist çevresinde Pirelli markasının güçlü şekilde yer alması, ihaleye katılacak üreticilerin karşılaması gereken beklentileri açıkça ortaya koyuyor.

Yeni tedarikçinin yalnızca ciddi bir finansal güce sahip olması yeterli olmayacak. Aynı zamanda geliştirdiği lastikler araçlara takıldığında, yanak kısmındaki marka dışında hiçbir farkın hissedilmemesini sağlaması gerekecek.

Hankook was Formula E's supplier through the Gen 3 era so, besides single-seater experience, it is accustomed to the kind of trackside signage deals that come with the territory

Photo by: Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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