Hangi yarışlar takvimden çıkacak?

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Takımlar ile Formula 1 arasında yapılan son anlaşmaya göre bir sezonda en fazla 24 yarışa izin veriliyor. Şu anda takvimde 22 yarış var ve gelecek yıl takvime Çin, Katar ve Las Vegas dahil olacak.

Bu da en az bir yarışın takvimden çıkarılacağı anlamına geliyor. Peki bu pist hangisi olabilir?

Sözleşmelere bakıldığında bu yılın sonunda kontratı biten dört yarış var: Fransa, Belçika, Meksika ve Monako. Bernie Ecclestone döneminde Monako, yarış için Formula 1'e para ödemiyordu. Bunun yerine F1'in partnerlerine ve sponsorlarına göz alıcı bir platform sağlıyordu. Fakat artık böyle bir statüye sahip değiller. Şu anda takvimde göz alıcı pek çok yarış var. Örneğin yeni Miami pisti bunlardan birisi.

Fakat Monako'nun takvimden çıkarılması pek olası değil, bu açıdan takvimde kalacaklarına inanılıyor. Meksika da son yıllarda yarışa en fazla ilginin gösterildiği ülkelerden birisi oldu. Geçen yıl yeni bir iş modeline geçen Meksika da yarış için gerekli ücreti ödemeye hazır. Bundan ötürü de Belçika ve Fransa, şu noktada en savunmasız ülkeler.

Lojistik sorunlara ek olarak yarışın sıkıcı geçmesi, Paul Ricard'ın takvimde kalma ihtimalini epey düşürüyor.

Spa'nın ev sahipliği yaptığı Belçika ise takvimdeki en önemli yarışlardan birisi olmasına rağmen yerini garantileyemiyor. Çünkü Stefano Domenicali, artık yarışların geçmişine veya tarihi olup olmadıklarına bakmayacaklarını söylemişti. Spa yönetiminden pisti yenilemeleri ve altyapıyı güçlendirmeleri istenmişti ve kışın pistte yoğun çalışmalar vardı.

Pist, Eau Rouge'un yeniden tasarlanması ve bu kısmın güvenliğinin artırılmasıyla zaten yenileme sürecinden geçti. Fakat bunlar Liberty Media'nın isteğinden ziyade motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapmak için gerçekleşti.

Spa'nın sınırlı altyapısı, yoğun trafiği ve yarış için büyük ücretler ödemeyecek olmaları, işlerini zorlaştırıyor. Yarışı finanse etmek Belçika hükümetinin önceliği değil.

Bu açıdan Spa da Paul Ricard ile birlikte takvimden çıkabilecek iki olası yarıştan birisi.

Circuit Paul Ricard signage Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images