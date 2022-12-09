Hangi yarışın, F1'le kaç yıllık anlaşması var?
2023 F1 takviminde yer alan toplam 24 ülke var ve bunların çoğunun anlaşması uzun vadeli. Gelince anlaşmaların sona eriş tarihlerine bir göz atalım.
Perşembe günü itibariyle Hollanda Grand Prix'sinin 2023 sonunda biten anlaşması 2025 sonuna kadar uzatıldı ve bu da takvimdeki çoğu yarışın anlaşmasının 2024 sonunda biteceği anlamına geliyor.
An itibariyle sadece Belçika Grand Prix'sinin anlaşması 2023 sonunda bitiyor, diğer yarışların kontratı 2024 sezonunun ardından hatta sonrasında bitecek.
Şu an kontrat süresi bilinmeyen tek yarış Avusturya GP. Ancak onların F1'le yaptığı anlaşma da uzun vadeli gibi görünüyor ve yarış Red Bull tarafından desteklendiği için de uzun yıllar takvimde kalması çok muhtemel.
Takvimde en uzun vadeli anlaşmaya 2036 sonuna kadar anlaşma imzalayan Bahreyn sahip. Ayrıca Avustralya da 2035'e kadar takvimde kalacak.
Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılında yerini kaybetme ihtimali olan tek ülke var: Belçika.
2023 takviminde bulunan yarışların sözleşme bitiş süreleri:
|Grand Prix
|Sözleşme bitiş yılı
|Belçika Grand Prix
|2023
|Hollanda Grand Prix
|2025
|Meksika Grand Prix
|2025
|Japonya Grand Prix
|2024
|İtalya Grand Prix
|2024
|Büyük Britanya Grand Prix
|2024
|Azerbaycan Grand Prix
|2024
|Monako Grand Prix
|2025
|Brezilya Grand Prix
|2025
|Emilia-Romagna Grand Prix
|2025
|Çin Grand Prix
|2025
|Las Vegas Grand Prix
|2025
|Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix
|2026
|İspanya Grand Prix
|2026
|Macaristan Grand Prix
|2027
|Singapur Grand Prix
|2028
|Abu Dabi Grand Prix
|2030
|Suudi Arabistan Grand Prix
|2030
|Kanada Grand Prix
|2031
|Miami Grand Prix
|2031
|Katar Grand Prix
|2032
|Avustralya Grand Prix
|2035
|Bahreyn Grand Prix
|2036
|Avusturya Grand Prix
|Bilinmiyor
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