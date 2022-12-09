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Formula 1 Haberler

Hangi yarışın, F1'le kaç yıllık anlaşması var?

2023 F1 takviminde yer alan toplam 24 ülke var ve bunların çoğunun anlaşması uzun vadeli. Gelince anlaşmaların sona eriş tarihlerine bir göz atalım.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hangi yarışın, F1'le kaç yıllık anlaşması var?
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Perşembe günü itibariyle Hollanda Grand Prix'sinin 2023 sonunda biten anlaşması 2025 sonuna kadar uzatıldı ve bu da takvimdeki çoğu yarışın anlaşmasının 2024 sonunda biteceği anlamına geliyor.

An itibariyle sadece Belçika Grand Prix'sinin anlaşması 2023 sonunda bitiyor, diğer yarışların kontratı 2024 sezonunun ardından hatta sonrasında bitecek.

Şu an kontrat süresi bilinmeyen tek yarış Avusturya GP. Ancak onların F1'le yaptığı anlaşma da uzun vadeli gibi görünüyor ve yarış Red Bull tarafından desteklendiği için de uzun yıllar takvimde kalması çok muhtemel.

Takvimde en uzun vadeli anlaşmaya 2036 sonuna kadar anlaşma imzalayan Bahreyn sahip. Ayrıca Avustralya da 2035'e kadar takvimde kalacak.

Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılında yerini kaybetme ihtimali olan tek ülke var: Belçika.

2023 takviminde bulunan yarışların sözleşme bitiş süreleri:

Grand Prix Sözleşme bitiş yılı
Belçika Grand Prix 2023
Hollanda Grand Prix 2025
Meksika Grand Prix 2025
Japonya Grand Prix 2024
İtalya Grand Prix 2024
Büyük Britanya Grand Prix 2024
Azerbaycan Grand Prix 2024
Monako Grand Prix 2025
Brezilya Grand Prix 2025
Emilia-Romagna Grand Prix 2025
Çin Grand Prix 2025
Las Vegas Grand Prix 2025
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix 2026
İspanya Grand Prix 2026
Macaristan Grand Prix 2027
Singapur Grand Prix 2028
Abu Dabi Grand Prix 2030
Suudi Arabistan Grand Prix 2030
Kanada Grand Prix 2031
Miami Grand Prix 2031
Katar Grand Prix 2032
Avustralya Grand Prix 2035
Bahreyn Grand Prix 2036
Avusturya Grand Prix Bilinmiyor
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