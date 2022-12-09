Hangi yarışın, F1'le kaç yıllık anlaşması var?

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Perşembe günü itibariyle Hollanda Grand Prix'sinin 2023 sonunda biten anlaşması 2025 sonuna kadar uzatıldı ve bu da takvimdeki çoğu yarışın anlaşmasının 2024 sonunda biteceği anlamına geliyor.

An itibariyle sadece Belçika Grand Prix'sinin anlaşması 2023 sonunda bitiyor, diğer yarışların kontratı 2024 sezonunun ardından hatta sonrasında bitecek.

Şu an kontrat süresi bilinmeyen tek yarış Avusturya GP. Ancak onların F1'le yaptığı anlaşma da uzun vadeli gibi görünüyor ve yarış Red Bull tarafından desteklendiği için de uzun yıllar takvimde kalması çok muhtemel.

Takvimde en uzun vadeli anlaşmaya 2036 sonuna kadar anlaşma imzalayan Bahreyn sahip. Ayrıca Avustralya da 2035'e kadar takvimde kalacak.

Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılında yerini kaybetme ihtimali olan tek ülke var: Belçika.

2023 takviminde bulunan yarışların sözleşme bitiş süreleri:

Grand Prix Sözleşme bitiş yılı Belçika Grand Prix 2023 Hollanda Grand Prix 2025 Meksika Grand Prix 2025 Japonya Grand Prix 2024 İtalya Grand Prix 2024 Büyük Britanya Grand Prix 2024 Azerbaycan Grand Prix 2024 Monako Grand Prix 2025 Brezilya Grand Prix 2025 Emilia-Romagna Grand Prix 2025 Çin Grand Prix 2025 Las Vegas Grand Prix 2025 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix 2026 İspanya Grand Prix 2026 Macaristan Grand Prix 2027 Singapur Grand Prix 2028 Abu Dabi Grand Prix 2030 Suudi Arabistan Grand Prix 2030 Kanada Grand Prix 2031 Miami Grand Prix 2031 Katar Grand Prix 2032 Avustralya Grand Prix 2035 Bahreyn Grand Prix 2036 Avusturya Grand Prix Bilinmiyor