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Hangi yarış, F1'e ev sahipliği yapmak için ne kadar ödüyor?

RacingNews365'in özel haberine göre, 2023 Formula 1 takviminde yer alan ülkeler arasında, en yüksek ev sahipliği yapma ücretini Azerbaycan ödüyor.

Kemal Şengül
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Hangi yarış, F1'e ev sahipliği yapmak için ne kadar ödüyor?
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2023 Formula 1 sezonunda toplam 23 yarış olacak ve takvime girmek isteyen ancak yeni takvimde kendisine yer bulamayan pek çok yarış ya da ülke mevcut.

RacingNews365, mevcut yarışların Formula 1 ile yaptığı anlaşmalara ulaştı ve en çok ödeme yapan ülkenin Azerbaycan olduğunu öğrendi.

Özel habere göre Azerbaycan, Formula 1'i ülkeye getirmek için 57 milyon dolarlık bir ev sahipliği yapma ücreti ödüyor.

Listeye tersten bakıldığında ise Monako'nun 20 milyon dolarla en az ücreti ödediği görülüyor. Bu yarışı 21 milyon dolarla Imola takip ediyor.

Takvimden düşme riskiyle karşı karşıya olan Belçika Grand Prix'si, 22 milyon dolarla en az ödeme yapan üçüncü yarış konumunda.

Sporun ticari hak sahibi, sadece ev sahipliği yapma ücretlerinden yıllık 700 milyon dolardan fazla bir gelir elde ediyor.

Miami ve Las Vegas Grand Prix'siyle alakalı herhangi bir ücret bilgisi yok çünkü F1'in buralarda yerel organizatörlerle takip ettiği özel bir model mevcut.

Ülkelerin F1'e ödediği ücretler:

Yarış Ev sahipliği yapma ücreti Sözleşme bitiş yılı
Bahreyn Grand Prix'si 52 milyon dolar 2036
Suudi Arabistan Grand Prix'si 55 milyon dolar 2030
Avustralya Grand Prix'si 37 milyon dolar 2035
Azerbaycan Grand Prix'si 57 milyon dolar 2024
Miami Grand Prix'si   2031
Emilia Romagna Grand Prix'si 21 milyon dolar 2025
Monako Grand Prix'si 20 milyon dolar 2025
İspanya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2026
Kanada Grand Prix'si 32 milyon dolar 2029
Avusturya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2023
Britanya Grand Prix'si 26 milyon dolar 2024
Macaristan Grand Prix'si 40 milyon dolar 2027
Belçika Grand Prix'si 22 milyon dolar 2023
Hollanda Grand Prix'si 32 milyon dolar 2025
İtalya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2024
Singapur Grand Prix'si 35 milyon dolar 2028
Japonya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2024
Katar Grand Prix'si 55 milyon dolar 2032
Amerika Grand Prix'si 30 milyon dolar 2026
Mexico City Grand Prix'si 30 milyon dolar 2025
Sao Paulo Grand Prix'si 25 milyon dolar 2025
Las Vegas Grand Prix'si   2025
Abu Dhabi Grand Prix'si 42 milyon dolar 2030
 
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