Hangi yarış, F1'e ev sahipliği yapmak için ne kadar ödüyor?

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2023 Formula 1 sezonunda toplam 23 yarış olacak ve takvime girmek isteyen ancak yeni takvimde kendisine yer bulamayan pek çok yarış ya da ülke mevcut. RacingNews365, mevcut yarışların Formula 1 ile yaptığı anlaşmalara ulaştı ve en çok ödeme yapan ülkenin Azerbaycan olduğunu öğrendi. Özel habere göre Azerbaycan, Formula 1'i ülkeye getirmek için 57 milyon dolarlık bir ev sahipliği yapma ücreti ödüyor.

Listeye tersten bakıldığında ise Monako'nun 20 milyon dolarla en az ücreti ödediği görülüyor. Bu yarışı 21 milyon dolarla Imola takip ediyor.

Takvimden düşme riskiyle karşı karşıya olan Belçika Grand Prix'si, 22 milyon dolarla en az ödeme yapan üçüncü yarış konumunda.

Sporun ticari hak sahibi, sadece ev sahipliği yapma ücretlerinden yıllık 700 milyon dolardan fazla bir gelir elde ediyor.

Miami ve Las Vegas Grand Prix'siyle alakalı herhangi bir ücret bilgisi yok çünkü F1'in buralarda yerel organizatörlerle takip ettiği özel bir model mevcut.

Ülkelerin F1'e ödediği ücretler:

Yarış Ev sahipliği yapma ücreti Sözleşme bitiş yılı Bahreyn Grand Prix'si 52 milyon dolar 2036 Suudi Arabistan Grand Prix'si 55 milyon dolar 2030 Avustralya Grand Prix'si 37 milyon dolar 2035 Azerbaycan Grand Prix'si 57 milyon dolar 2024 Miami Grand Prix'si 2031 Emilia Romagna Grand Prix'si 21 milyon dolar 2025 Monako Grand Prix'si 20 milyon dolar 2025 İspanya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2026 Kanada Grand Prix'si 32 milyon dolar 2029 Avusturya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2023 Britanya Grand Prix'si 26 milyon dolar 2024 Macaristan Grand Prix'si 40 milyon dolar 2027 Belçika Grand Prix'si 22 milyon dolar 2023 Hollanda Grand Prix'si 32 milyon dolar 2025 İtalya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2024 Singapur Grand Prix'si 35 milyon dolar 2028 Japonya Grand Prix'si 25 milyon dolar 2024 Katar Grand Prix'si 55 milyon dolar 2032 Amerika Grand Prix'si 30 milyon dolar 2026 Mexico City Grand Prix'si 30 milyon dolar 2025 Sao Paulo Grand Prix'si 25 milyon dolar 2025 Las Vegas Grand Prix'si 2025 Abu Dhabi Grand Prix'si 42 milyon dolar 2030