Hangi yarış, F1'e ev sahipliği yapmak için ne kadar ödüyor?
RacingNews365'in özel haberine göre, 2023 Formula 1 takviminde yer alan ülkeler arasında, en yüksek ev sahipliği yapma ücretini Azerbaycan ödüyor.
Listeye tersten bakıldığında ise Monako'nun 20 milyon dolarla en az ücreti ödediği görülüyor. Bu yarışı 21 milyon dolarla Imola takip ediyor.
Takvimden düşme riskiyle karşı karşıya olan Belçika Grand Prix'si, 22 milyon dolarla en az ödeme yapan üçüncü yarış konumunda.
Sporun ticari hak sahibi, sadece ev sahipliği yapma ücretlerinden yıllık 700 milyon dolardan fazla bir gelir elde ediyor.
Miami ve Las Vegas Grand Prix'siyle alakalı herhangi bir ücret bilgisi yok çünkü F1'in buralarda yerel organizatörlerle takip ettiği özel bir model mevcut.
Ülkelerin F1'e ödediği ücretler:
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