Hangi takımlar Montreal'e yeni parçalar getirdi?
Bazı Formula 1 takımları Montreal yarışına yeni güncellemeler getirdiler.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu hafta sonu için Red Bull, aerodinamik anlamda daha iyi performans elde edebilmek adına yeni bir arka kanat ve Montreal'e uygun yeni bir ön fren kanalı getirdi.
Mercedes ön süspansiyon geometrisini ayarlarken, fren disklerinin soğutma verimliliğini arttırmak amacıyla ön fren hava girişinin boyutunu arttırdı.
Aston Martin yeni bir kiriş kana getirirken, Williams yeni bir ön ve arka süspansiyon getirdi.
Güncelleme getiren diğer takımlar RB, Haas ve Sauber oldu.
Ferrari, McLaren ve Alpine herhangi bir güncelleme getirmedi.
Getirilen güncellemeler:
- Red Bull: Arka kanat, ön fren kanalı
- Mercedes: Ön süspansiyon geometrisi, ön fren hava girişi
- Aston Martin: Kiriş kanat
- Williams: Ön süspansiyon, arka süspansiyon
- RB: Arka kanat, ön kanat
- Sauber: Arka kanat, kiriş kanat
- Haas: Ön kanat
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