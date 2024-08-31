Hangi takımlar İtalya GP'ye güncelleme getirdi?

Resmi açıklamaya göre Ferrari, hafta sonuna en kapsamlı güncelleme paketini getiren takım oldu.



İtalyan ekip, ön kanat, burun, ayna, taban kanatçıkları, taban gövdesi, taban kenarı, difüzör, motor kapağı ve arka kanat gibi birçok yeni bileşen getirdi.

McLaren, hafta sonuna ön köşe, ön kanat ve motor kapağı güncellemeleriyle katıldı. Mercedes ise çift arka kanat güncellemesiyle dikkat çekti.



Bu hafta sonu getirilen güncellemeler:



• Red Bull: Ön Kanat, Arka Kanat

• Mercedes: Arka Kanat (x2)

• Ferrari: Ön Kanat, Burun, Ayna, Taban Kanatçıkları, Taban Gövdesi, Taban Kenarı, Difüzör, Motor Kapağı, Arka Kanat

• McLaren: Ön Köşe, Ön Kanat, Motor Kapağı

• Aston Martin: Ön Kanat, Beam Kanat, Arka Kanat

• Alpine: Ön Kanat

• Williams: Ön Kanat Uç Plakası, Ön Kanat, Arka Kanat

• Sauber: Ön Kanat, Taban Gövdesi, Difüzör, Arka Kanat

• Haas: Ön Kanat, Ön Süspansiyon

• Visa Cash App RB: Ön Kanat, Taban Gövdesi, Arka Kanat, Beam Kanat, Halo, Aynalar