Hangi takımlar Belçika GP'ye güncelleme getirdi?
FIA, bugün Belçika GP F1 hafta sonuna getirilen yeni parçaları açıkladı.
Mercedes W15 teknik detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Resmi açıklamaya göre Mercedes hafta sonuna en büyük güncelleme paketini getiren takım oldu. Alman üretici yeni bir difüzör, taban kenarı, kiriş kanat, ön kanat ve halo getirdi.
Ferrari yeni bir ön ve arka kanat getirirken, McLaren arka kanat, kiriş kanat ve arka fren kanalını değiştirdi.
Red Bull, tıpkı Aston Martin gibi hafta sonuna yeni bir parça getirmedi.
Bu hafta sonu getirilen güncellemeler:
- Red Bull: -
- Mercedes: Difüzör, taban kenarı, kiriş kanat, ön kanat, halo
- Ferrari: Ön kanat, arka kanat
- McLaren: Arka kanat, kiriş kanat, arka fren kanalı
- Aston Martin: -
- Alpine: Ön kanat, motor kapağı, fren kanalı, kiriş kanat, arka kanat, ayna
- Williams: -
- RB: Kiriş kanat, arka kanat
- Sauber: Ayna, taban çiti, ön kanat, arka kanat, kiriş kanat
- Haas: Arka kanat, kiriş kanat
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor
Marko: "İlk antrenmandan sonra ayar konusunda yanlış yöne gittik"
Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?
Norris: "Araçta kendimi %100 rahat hissetmedim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar