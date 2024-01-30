Hangi takım rüzgar tünelinde ne kadar zaman geçirebilecek?

Formula 1, geçtiğimiz yıllarda -temelde rekabeti arttırmak amacıyla- rüzgar tüneli çalışmalarına kısıtlama getirdi.

Rüzgâr tüneli testleri, takımlara araç gelişimi için büyük bir imkan sağladığı için kritik önem taşıyor. Tünelde geçirilen her saat çok kritik ve büyük takımlar daha fazla zaman geçirdiği için, FIA bu konuda yaklaşım değişikliğine gitti.

Herkes için eşit fırsatlar yaratmak ve geride kalanların liderleri yakalamasına yardımcı olmak isteyen FIA, şampiyonayı üstte tamamlayan takımlara daha az rüzgar tüneli kullanım saati verdi.

Buna göre şampiyon takım en az rüzgar tüneli süresine sahipken, en gerideki takım en çok saate sahip oluyor.

Son iki yıldır takımlar şampiyonluğunu kazanan Red Bull Racing bu kapsamda 840 rüzgar tüneli saatiyle en geride takım konumunda.

Mercedes, 900 saatle Red Bull'u takip ederken, Ferrari 960 saate sahip. Bu da Red Bull'dan 120 saat daha fazla.

McLaren 1020, Aston Martin 1080 ve Alpine 1140 sahip.

Son dört sırada yer alan takımların rüzgar tüneli süresi ise şöyle: Williams 1200, Visa Cash App RB 1260, Stake F1 1320 ve Haas 1380 saat.

Bu da lider takımla son takım arasındaki rüzgar tüneli saat farkının 540 olduğu anlamına geliyor.

Rüzgar tüneli saat sayısı: