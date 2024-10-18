Takımlar Amerika'ya hangi güncellemelerle geldi?
Amerika GP hafta sonunda güncelleme getiren takımlar belli oldu.
Red Bull RB20
Fotoğraf: Andreas Beil
Takımlar üç haftalık aranın ardından bu hafta sonu Amerika GP'ye yeni güncellemeler getirmeyi tercih ettiler.
Red Bull yeni bir taban kenarı ve motor kapağı getirirken, Mercedes bu yılki son büyük güncellemesini yapmayı seçti. Alman üretici ön süspansiyon, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı ve taban çiti gibi alanlarda yeni parçalara geçti.
Ferrari önceki yarışlarda getirdiği güncellemelerle ilgili daha fazla test yapmaya odaklanırken, McLaren yeni bir ön kanat, ön süspansiyon, ön fren kanalı, ön fren soğutması, arka süspansiyon kaplaması, arka fren soğutma çıkışı ve kiriş kanat gibi önemli bir pakete geçti.
Aston Martin de yine ön kanat, motor kapağı, taban gövdesi, taban gövdesi ve difüzör gibi güncellemeler tercih etti.
Bu hafta sonu getirilen güncellemeler:
- Red Bull: Taban kenarı, motor kapağı
- Mercedes: Ön kanat, ön süspansiyon, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı, taban çiti
- Ferrari: -
- McLaren: Ön kanat, ön süspansiyon, ön fren kanalı, ön fren soğutması, arka süspansiyon kaplaması, arka fren soğutma çıkışı, kiriş kanat
- Aston Martin: Ön kanat, ön kanat uç plakası, motor kapağı, taban gövdesi, taban kenarı, difüzör
- Alpine: Taban gövdesi, taban kenarı, motor kapağı, arka kanat
- Williams: -
- RB: Taban gövdesi
- Sauber: Ön kanat, ön süspansiyon, arka süspansiyon, arka fren deflektörü
- Haas: Sidepod girişi, taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, motor kapağı, soğutma panjuru
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