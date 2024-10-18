Takımlar Amerika'ya hangi güncellemelerle geldi?

Takımlar üç haftalık aranın ardından bu hafta sonu Amerika GP'ye yeni güncellemeler getirmeyi tercih ettiler.

Red Bull yeni bir taban kenarı ve motor kapağı getirirken, Mercedes bu yılki son büyük güncellemesini yapmayı seçti. Alman üretici ön süspansiyon, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı ve taban çiti gibi alanlarda yeni parçalara geçti.

Ferrari önceki yarışlarda getirdiği güncellemelerle ilgili daha fazla test yapmaya odaklanırken, McLaren yeni bir ön kanat, ön süspansiyon, ön fren kanalı, ön fren soğutması, arka süspansiyon kaplaması, arka fren soğutma çıkışı ve kiriş kanat gibi önemli bir pakete geçti.

Aston Martin de yine ön kanat, motor kapağı, taban gövdesi, taban gövdesi ve difüzör gibi güncellemeler tercih etti.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler: