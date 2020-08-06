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Formula 1 / Özel Haber

Hangi sürücüler F1’de yedek sürücü olmaya uygun?

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Hangi sürücüler F1’de yedek sürücü olmaya uygun?
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ağu 2020 16:30

McLaren’ın bu hafta sonu yedek sürücü olarak Paul di Resta’yı açıklaması, hâlâ süperlisansı bulunan eski sürücülerin dikkat çekmesine sebep oldu.

McLaren daha önce, Mercedes yedek sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez’i kendilerinin de kullanabileceğini ve her ikisinin de koltuk ayarı yapıp, Woking’deki simülatörde zaman geçirdiklerini açıklamıştı.

Ancak Vandoorne bu hafta sonu Berlin’deki Formula E yarışlarında yer alıyor ve Gutierrez’in ise bu yıl kurallarda yapılan değişiklikler ile süperlisansını kaybettiği ortaya çıktı.

FIA’nın Uluslararası Sportif Kuralları, son üç tam sezondur yarışmayan herhangi bir sürücünün lisans başvurusunu yaptıktan sonra 180 gün içerisinde 300 kilometre test yapması gerektiğini, yani 2016’dan beri F1’de yarışmamış ve bu sene Şubat ayından beri test yapmamış hiçbir sürücünün süperlisansa sahip olamayacağını belirtiyor.

En son 2016’da Haas için yarışan Gutierrez gibi Nico Rosberg, Felipe Nasr ve Rio Haryanto’nun da süperlisansını kaybetmiş durumda. Ayrıca en son 2011’de F1’de yarışan ancak uzun süre Red Bull için test sürücülüğü yapan Sebastien Buemi’nin de süperlisansı bulunmuyor.

Peki 40 süperlisans puanına sahip olan ve F1’de yarışma şansı bulunan eski F1 sürücüleri kimler?

Jenson Button - Son yarış: Monaco 2017

2009 dünya şampiyonu, son tam sezonunu 2016’da McLaren’la geçirmişti. Ayrıca Fernando Alonso 2017 Indy500’e katılmaya karar verince, İspanyol sürücünün yerine 2017 Monaco GP’de Button geçmişti. İngiliz sürücü şu anda GT ve spor araç yarışlarında mücadele ediyor ve Sky’da yorumculuk yapıyor.

#22 United Autsports Ligier JSP217: Paul di Resta

#22 United Autsports Ligier JSP217: Paul di Resta

Photo by: JEP / Motorsport Images

Paul di Resta - Son yarış: Macaristan 2017

Di Resta son tam sezonuna 2013’te Force India ile çıkmıştı. İki yıl aradan sonra 2016’da Williams’ın yedek sürücüsü olan İskoç sürücü, 2017 Macaristan GP’de Felipe Massa’nın rahatsızlanmasıyla beraber tek yarışlığına gride dönmüştü. Bu yarış, kendisinin hâlâ süperlisansa sahip olmasını sağladı ve bu hafta sonu da McLaren tarafından yedek sürücülüğe getirildi.

Jolyon Palmer - Son yarış: Japonya 2017

Palmer, 2017 sezonunun son bölümünde Renault’dan gönderilmişti. Şu anda başarılı yorumculuk kariyerine devam eden Palmer’ın süperlisansı bu sezon sonuna kadar geçerli.

Pascal Wehrlein - Son yarış: Abu Dhabi 2017

Wehrlein, 2017’de Sauber’le geçirdiği sezonun ardından takımın el değiştirmesiyle spordan ayrılmış ve Mercedes’le bağlarını koparmıştı. 2019’dan bu yana Ferrari’nin gelişim sürücüsü olan Alman sürücü, simülatör çalışmaları da yapıyor. Haziran ayında Mahindra Formula E takımı ile yollarını ayıran Werhlein henüz 25 yaşında ve F1 kariyeri hâlâ kurtarılabilir durumda.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Stoffel Vandoorne - Son yarış: Abu Dhabi 2018

2018’in sonunda McLaren ile yollarını ayıran Vandoorne, Formula E’ye geçiş yapmıştı. Mercedes ile olan bağlantıları ile takımın F1’deki yedek sürücüsü de olan Belçikalı sürücü, Racing Point ve McLaren’la da piste çıkma şansına sahip. Ancak bu hafta Berlin’deki Formula E finalinde yer alan Vandoorne’un bu hafta F1’de piste çıkma şansı yok.

Sergey Sirotkin - Son yarış: Abu Dhabi 2018

Sirotkin, 2018 sezonunun ardından Williams ile yolları ayırmış ve geçen sene Renault’nun yedek sürücüsü olmuştu. Rus sürücü ayrıca McLaren ile de piste çıkma şansına sahipti. Bu sezon da Renault’nun yedek sürücüsü olmaya devam eden Sirotkin, bu sene Fransız takımla bazı yarışlara geldi. Sezon başında ART ile F2 testi de yapan Sirotkin, dayanıklılık yarışlarında mücadele ediyor.

Fernando Alonso - Son yarış: Abu Dhabi 2018

Alonso bu sene, 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Indy 500’deki programına odaklanmış durumda. Ancak İspanyol sürücü, Belçika GP’den itibaren yedek sürücü rolüne uygun hale gelecek. McLaren ile olan ilişkileri, kendisini Woking merkezli takım için bir aday haline getiriyor. Ancak gelecek sene yarışacağı Renault gibi takımlar için de mantıklı bir seçim olacaktır.

Brendon Hartley - Son yarış: Abu Dhabi 2018

Hartley’nin Toro Rosso’da geçirdiği 2018 sezonu hayal kırıklığıyla geçmiş ve Red Bull’un radarından çıkmıştı. Sonrasında Toyota ile WEC’ye dönen Yeni Zelandalı sürücü, geçtiğimiz ay ayrılana kadar Dragon adına Formula E’de de yarıştı. 2019’da Ferrari’nin gelişim sürücülüğünü yapan Hartley, simülatörde de uzun zaman geçirdi. 30 yaşında olan Hartley’nin herhangi bir takımla yedek sürücü anlaşması bulunmuyor.

Brendon Hartley, Dragon Racing

Brendon Hartley, Dragon Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Marcus Ericsson - Son yarış: Abu Dhabi 2018

Ericsson, 2018’de Sauber ile geçirdiği sezonun ardından IndyCar’a geçmiş ancak İsviçreli takımla bağlantılarını korumuştu. İsveçli sürücü, geçen sene takımın yedek sürücüsüydü ve Avusturya’da test yapmıştı. Bu sene Alfa Romeo’nun yedek sürücüsü ise Robert Kubica, ancak takımın çağıracağı sonraki sürücü Ericsson olacaktır.

Robert Kubica - Son yarış: Abu Dhabi 2019

2019’da Williams ile geçirdiği kötü sezonun ardından sponsoruyla birlikte Alfa Romeo’ya geçiş yapan Kubica, takımın yedek sürücüsü olmuştu. Ve Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi’nin Ferrari’nin yedek sürücüsü olması, Kubica’nın avantajına olabilir. Polonyalı sürücü ayrıca bu sezon antrenman seanslarına da katılıyor.

 

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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