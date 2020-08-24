Özel haber: Hangi yarış aracı ne kadar hızlı?

Tüm sporlar her zaman rekabet, zaferler, yetenekler ve sancılı mağlubiyetlerle ilgili.

Motor sporlarında ise tamamen farklı iki faktör var: hız ve riskler. En çok takip edilen sporların başında gelen motor sporları, sürücülerin sürüş yapmaktan, taraftarların da izlemekten keyif aldığı harika yarışlar ortaya koyuyor.

Şu anda motor sporlarında pek çok farklı seri bulunuyor ve buradaki araçların hızı ya da özellikleri birbirlerinden çok farklı.

Biz de sizler için çeşitli serilerdeki araçların hızlarını derledik.

IndyCar

En yüksek sürat: 380km/s - 236mph

Hızlanma: 0-100km/s - 3 saniye

Yarışta en yüksek süratlerden biri, zaman zaman saatte 380 kilometre hıza ulaşan IndyCar araçlarına ait.

Bu araçlar, Formula 1 araçlarına kıyasla daha yüksek sürate sahip olsa da, F1'in aerodinamiye ve yere basma gücüne odaklanması nedeniyle tüm turda aynı tempoyu koruyamıyorlar. Sonuç olarak bir Formula 1 aracı virajlarda daha hızlı olabilir ve tüm turda IndyCar'dan daha hızlı olabilir.

Amerikan serisi, rekabete ve eşit şartlara öncelik veriyor. Bu, daha yakın yarış ve aynı zamanda daha yavaş tur zamanları anlamına geliyor. Ayrıca bir IndyCar aracının hızlanması, rakip serilerden daha uzun sürebilir.

IndyCar araçları 0'dan 100 km/s'e üç saniyede çıkıyor.

Formula 1

En yüksek sürat: 370 km/s - 229.90 mp/h

Hızlanma: 0-100 km/s - 2.6 saniye

2019'da hem Sebastian Vettel hem de Sergio Perez saatte 359,7 kilometre hıza ulaşmayı başardılar.

Vettel, Monza'da bunu yaptı, Perez ise Meksika'da aynı başarıyı gösterdi. Ancak ana rekor 2016 yılında Meksika'da 370 km/s hıza çıkan Sergio Perez'e ait. Formula 1, IndyCar serisi kadar yüksek süratlere ulaşmıyor, ancak yere basma gücüne ve viraj hızına odaklanmasından ötürü tam turda daha hızlı olabiliyor.

Her iki şampiyona da Austin'deki COTA Pisti'nde yarış düzenliyor.

IndyCar sürücülerinin COTA'da 2019'daki pole turu 1.46.018'di. Bu, ortalama 186.349 kilometre hıza denk geldi. Formula 1 pilotu Valtteri Bottas'ın geçen yılki pole turu ise 1:32.029'du. Bu da saatte ortalama 206.347 km/s anlamına geliyor.

F1 araçları 0'dan 100 km/s'e 2.6 saniyede çıkabiliyor. 0'dan 300 km/s hıza ise sadece 10.6 saniyede çıkıyor. Bu gerçekten etkileyici bir rakam.

MotoGP

En yüksek sürat: 356 km/s - 221 mp/h

Hızlanma: 0-100 km/s - 2.6 saniye

Andrea Dovizioso, MotoGP'deki en yüksek hız rekorunu elinde tutuyor. İtalyan sürücü 2019'da Mugello'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında 356,7 kilometre hıza ulaşmıştı. MotoGP, alt seriler Moto2 ve Moto3'ten önemli ölçüde daha hızlı. Bu sınıflar saatte yaklaşık 295 ve 245 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Tıpkı bir F1 aracı gibi, bir MotoGP motosikleti de de yaklaşık 2,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Bir motosikletin 300 km/s hıza ulaşması biraz daha uzun sürüyor: yaklaşık 11,8 saniye.

NASCAR

En yüksek sürat: 321 km/s - 199 mp/h

Hızlanma: 0-96 km/s - 3,4 saniye

1980'lerden beri NASCAR, güvenliği sağlamak için araçların en yüksek hızını aktif olarak sınırlıyor. Araçların ağırlığı da bir dezavantaj.

NASCAR'da mevcut araçlarla kaydedilen en yüksek hız saatte yaklaşık 321 km/s.

Bu, F1 ve IndyCar'dan oldukça yavaş oldukları anlamına geliyor.

NASCAR ayrıca en kötü hızlanmaya da sahip. saatte 0'dan 96 km/s hıza 3.4 saniyede çıkıyorlar.

Formula 2

En yüksek sürat: 335 km/s - 208 mp/h

Hızlanma: 0-100 km/s - 2,9 saniye

Formula 2 araçları, 2019 sezonunda Formula 1 araçlarından ortalama on ila on beş saniye daha yavaştı.

Saatte 335 km/s'ye ulaşan hızları, en yüksek sürat anlamında Formula 1'in oldukça gerisinde.

Her iki şampiyona da aynı hafta sonunda, aynı pistte gerçekleştiği için performansı karşılaştırmak daha kolay.

F2 araçları Formula 1 araçları kadar karmaşık değil ve ayrıca hızlanmaları da biraz daha yavaş. F2 araçları 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede çıkıyor.

Formula 3

En yüksek sürat: 300 km/s - 186 mp/s

Hızlanma: 0-100 km/s - 3,1 saniye

Formula 3, F1'in destek serileri arasında yer alan ve F1'le aynı hafta sonu gerçekleştirilen serilerden bir tanesi. Bu nedenle seri, Formula 1 ve Formula 2'den çok daha yavaş. Ancak F3 araçları her şeye rağmen 300 km/s hıza çıkabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede çıkabiliyorlar.

Araçların odak noktası yarışları yakınlaştırmak. Bu yüzden de performans odaklı bir seri değil.

Formula E

En yüksek sürat: 280 km/s - 174 mp/h

Hızlanma: 0-100km/ s - 2,8 saniye

Formula E şampiyonasındaki mevcut Gen2 aracı, çoğu seriden daha düşük bir sürate sahip. Şu anda 280 kilometre hıza çıkabiliyorlar.