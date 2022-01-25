Hangi pist, F1'e ne kadar ödüyor?

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Bu yıl Formula 1 takviminde toplam 23 yarış olacak ve bir bakıma rekor kırılacak. Bu sayının gelecekte daha da artma ihtimali var. 2022 takviminde yer almayan Çin ve Katar, 2023 ve sonrasında takvime dönecek. Hal böyle olunca, eğer takvimden bir yarış düşmezse, gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 25'i bulabilir.

Uzun vadeli geleceği henüz belli olmayan bazı pistler var. Ancak tüm kontratların yakında sonuçlanması bekleniyor.

2022 takviminde bulunan, Belçika, Monako, Bahreyn, Fransa, Avusturya ve Meksika yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor. Monako hakkında hiçbir açıklama yapılmadı fakat yeni takvimde olacaklar.

Austin'deki yarışın henüz yeni bir anlaşması yok ve aynısı Singapur için de geçerli. F1'le görüşmelere devam ediyorlar fakat 2022 takviminde oldukları için yeni bir anlaşma sadece formalite görünüyor..

RacingNews365, takvimdeki pistlerle alakalı özel bilgilere ulaştı. Dieter Rencken'in özel haberine göre bazı ülkeler, F1'e ev sahipliği yapmak için 50 milyon dolardan fazla para ödüyor.

Katar, Suudi Arabistan ve Azerbaycan, yıllık 55 milyon dolarla Formula 1'e en çok ev sahipliği yapma ücreti ödeyen ülkeler konumunda yer alıyorlar.

Çin, Abu Dhabi, Bahreyn ve Rusya ise yıllık 50 milyon dolar ödüyorlar.

Miami GP, F1'le farklı bir anlaşmaya sahip ve yarışın gerçekleşmesi için organizatörler ve F1 ortaklaşa çalışıyor. Bu açıdan spor da bazı masrafları üstleniyor.

En düşük ev sahipliği ücretini 15 milyon dolarla Monako ödüyor. Imola 20 milyon dolar öderken, Paul Ricard ve Spa 22 milyon dolar ödüyor.

Bu yıl F1'e ödenen toplam ev sahipliği yapma ücreti 700 milyon dolara ulaşıyor.

F1 Grand Prix pist sözleşmeleri:

Ülke Pist Ödenen ücret ($) Sözleşme sonu Bilgi Bahreyn Sakhir 45 milyon 2022+ Yenilenecek Suudi Arabistan Cidde 55 milyon 2025 Gelecekte Qiddiya'ya taşınacak Avustralya Albert Park 35 milyon 2023 İtalya Imola 20 milyon 2025 Sözleşme henüz imzalanmadı Amerika Birleşik Devletleri Miami Ortak 2031 Pist onaylanacak İspanya Barselona 25 milyon 2026 Monako Monte Carlo 15 milyon 2021* Takvimde, yenileme görüşülüyor Azerbaycan Bakü 55 milyon 2024 2021'de yenilendi Kanada Montreal 30 milyon 2029 Fransa Paul Ricard 22 milyon 2022 Avusturya Red Bull Ring 25 milyon 2022+ Çok yıllık uzatma opsiyonu Büyük Britanya Silverstone 25 milyon 2024 Macaristan Macar 40 milyon 2037 Belçika Spa 22 milyon 2022 Yeni anlaşma görüşülüyor Hollanda Zandvoort 32 milyon 2023+ İki yıl uzatma opsiyonu İtalya Monza 25 milyon 2024 2020'de yenilendi Rusya Sochi 50 milyon 2025 2023'ten itibaren Igora Drive Circuit'e geçilecek Singapur Marina Bay 35 milyon 2021* Takvimde, yenileme görüşülüyor Japonya Suzuka 25 milyon 2024 Meksika H.Rodriguez 25 milyon 2022 Amerika Birleşik Devletleri Austin 25 milyon 2021* Takvimde, yenileme görüşülüyor Brezilya Interlagos 25 milyon 2025 Abu Dhabi Yas Marina 40 milyon 2030 Çin Şanghay 50 milyon 2025 2023'te dönecek Katar Losail 55 milyon 2031 2023'ten itibaren