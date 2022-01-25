Hangi pist, F1'e ne kadar ödüyor?
RacingNews365.com ve Dieter Rencken, F1 takvimindeki ülkelerin, yarış için Formula 1'e ne kadar para ödediğini ortaya çıkardı.
Bu yıl Formula 1 takviminde toplam 23 yarış olacak ve bir bakıma rekor kırılacak. Bu sayının gelecekte daha da artma ihtimali var.
2022 takviminde yer almayan Çin ve Katar, 2023 ve sonrasında takvime dönecek. Hal böyle olunca, eğer takvimden bir yarış düşmezse, gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 25'i bulabilir.
Uzun vadeli geleceği henüz belli olmayan bazı pistler var. Ancak tüm kontratların yakında sonuçlanması bekleniyor.
2022 takviminde bulunan, Belçika, Monako, Bahreyn, Fransa, Avusturya ve Meksika yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor. Monako hakkında hiçbir açıklama yapılmadı fakat yeni takvimde olacaklar.
Austin'deki yarışın henüz yeni bir anlaşması yok ve aynısı Singapur için de geçerli. F1'le görüşmelere devam ediyorlar fakat 2022 takviminde oldukları için yeni bir anlaşma sadece formalite görünüyor..
RacingNews365, takvimdeki pistlerle alakalı özel bilgilere ulaştı. Dieter Rencken'in özel haberine göre bazı ülkeler, F1'e ev sahipliği yapmak için 50 milyon dolardan fazla para ödüyor.
Katar, Suudi Arabistan ve Azerbaycan, yıllık 55 milyon dolarla Formula 1'e en çok ev sahipliği yapma ücreti ödeyen ülkeler konumunda yer alıyorlar.
Çin, Abu Dhabi, Bahreyn ve Rusya ise yıllık 50 milyon dolar ödüyorlar.
Miami GP, F1'le farklı bir anlaşmaya sahip ve yarışın gerçekleşmesi için organizatörler ve F1 ortaklaşa çalışıyor. Bu açıdan spor da bazı masrafları üstleniyor.
En düşük ev sahipliği ücretini 15 milyon dolarla Monako ödüyor. Imola 20 milyon dolar öderken, Paul Ricard ve Spa 22 milyon dolar ödüyor.
Bu yıl F1'e ödenen toplam ev sahipliği yapma ücreti 700 milyon dolara ulaşıyor.
F1 Grand Prix pist sözleşmeleri:
|Ülke
|Pist
|Ödenen ücret ($)
|Sözleşme sonu
|Bilgi
|Bahreyn
|Sakhir
|45 milyon
|2022+
|Yenilenecek
|Suudi Arabistan
|Cidde
|55 milyon
|2025
|Gelecekte Qiddiya'ya taşınacak
|Avustralya
|Albert Park
|35 milyon
|2023
|İtalya
|Imola
|20 milyon
|2025
|Sözleşme henüz imzalanmadı
|Amerika Birleşik Devletleri
|Miami
|Ortak
|2031
|Pist onaylanacak
|İspanya
|Barselona
|25 milyon
|2026
|Monako
|Monte Carlo
|15 milyon
|2021*
|Takvimde, yenileme görüşülüyor
|Azerbaycan
|Bakü
|55 milyon
|2024
|2021'de yenilendi
|Kanada
|Montreal
|30 milyon
|2029
|Fransa
|Paul Ricard
|22 milyon
|2022
|Avusturya
|Red Bull Ring
|25 milyon
|2022+
|Çok yıllık uzatma opsiyonu
|Büyük Britanya
|Silverstone
|25 milyon
|2024
|Macaristan
|Macar
|40 milyon
|2037
|Belçika
|Spa
|22 milyon
|2022
|Yeni anlaşma görüşülüyor
|Hollanda
|Zandvoort
|32 milyon
|2023+
|İki yıl uzatma opsiyonu
|İtalya
|Monza
|25 milyon
|2024
|2020'de yenilendi
|Rusya
|Sochi
|50 milyon
|2025
|2023'ten itibaren Igora Drive Circuit'e geçilecek
|Singapur
|Marina Bay
|35 milyon
|2021*
|Takvimde, yenileme görüşülüyor
|Japonya
|Suzuka
|25 milyon
|2024
|Meksika
|H.Rodriguez
|25 milyon
|2022
|Amerika Birleşik Devletleri
|Austin
|25 milyon
|2021*
|Takvimde, yenileme görüşülüyor
|Brezilya
|Interlagos
|25 milyon
|2025
|Abu Dhabi
|Yas Marina
|40 milyon
|2030
|Çin
|Şanghay
|50 milyon
|2025
|2023'te dönecek
|Katar
|Losail
|55 milyon
|2031
|2023'ten itibaren
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