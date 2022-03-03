Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?
Max Verstappen, mevcut F1 gridindeki en uzun vadeli anlaşmaya imzasını attı. Peki hangi pilotun anlaşması kaç yıllık? Sizin için derledik.
Formula 1'de, 2022 sezonunun ardından çok sayıda pilotun kontratı sona eriyor. Bazı pilotlar ise anlaşmalarını daha şimdiden uzattılar.
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 11 isim var. Bu isimler Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin.
2023 sezonunun sonunda Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly'nin anlaşması sona eriyor.
2024 sonunda ise Charles Leclerc, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas'ın anlaşması bitecek.
Lando Norris'in kontratı 2025 sonunda biterken, Max Verstappen griddeki en uzun vadeli anlaşmaya sahip olacak ve anlaşması 2028 sonunda bitecek.
F1 pilotlarının kontratları:
|Pilot
|Takım
|Kontrat bitişi
|F1'e giriş
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2023
|2007
|George Russell
|Mercedes
|2023
|2019
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2024
|2018
|Carlos Sainz
|Ferrari
|2022
|2015
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|2028
|2015
|Sergio Perez
|Red Bull Racing
|2022
|2011
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|2023
|2011
|Lando Norris
|McLaren
|2025
|2019
|Fernando Alonso
|Alpine
|2022
|2001
|Esteban Ocon
|Alpine
|2024
|2016
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|2023
|2017
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|2022
|2021
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2022
|2017
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|2022
|2007
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|
2024
|2013
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|2022
|2022
|Nikita Mazepin
|Haas F1
|2022
|2021
|Mick Schumacher
|Haas F1
|2022
|2021
|Alexander Albon
|Williams
|2022
|2019
|Nicholas Latifi
|Williams
|2022
|2020
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