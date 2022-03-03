Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?

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Formula 1'de, 2022 sezonunun ardından çok sayıda pilotun kontratı sona eriyor. Bazı pilotlar ise anlaşmalarını daha şimdiden uzattılar.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 11 isim var. Bu isimler Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin.

2023 sezonunun sonunda Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly'nin anlaşması sona eriyor.

2024 sonunda ise Charles Leclerc, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas'ın anlaşması bitecek.

Lando Norris'in kontratı 2025 sonunda biterken, Max Verstappen griddeki en uzun vadeli anlaşmaya sahip olacak ve anlaşması 2028 sonunda bitecek.

F1 pilotlarının kontratları:

Pilot Takım Kontrat bitişi F1'e giriş Lewis Hamilton Mercedes 2023 2007 George Russell Mercedes 2023 2019 Charles Leclerc Ferrari 2024 2018 Carlos Sainz Ferrari 2022 2015 Max Verstappen Red Bull Racing 2028 2015 Sergio Perez Red Bull Racing 2022 2011 Daniel Ricciardo McLaren 2023 2011 Lando Norris McLaren 2025 2019 Fernando Alonso Alpine 2022 2001 Esteban Ocon Alpine 2024 2016 Pierre Gasly AlphaTauri 2023 2017 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2022 2021 Lance Stroll Aston Martin 2022 2017 Sebastian Vettel Aston Martin 2022 2007 Valtteri Bottas Alfa Romeo 2024 2013 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2022 2022 Nikita Mazepin Haas F1 2022 2021 Mick Schumacher Haas F1 2022 2021 Alexander Albon Williams 2022 2019 Nicholas Latifi Williams 2022 2020