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Formula 1 Haberler

Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?

Max Verstappen, mevcut F1 gridindeki en uzun vadeli anlaşmaya imzasını attı. Peki hangi pilotun anlaşması kaç yıllık? Sizin için derledik.

Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1'de, 2022 sezonunun ardından çok sayıda pilotun kontratı sona eriyor. Bazı pilotlar ise anlaşmalarını daha şimdiden uzattılar.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 11 isim var. Bu isimler Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin.

2023 sezonunun sonunda Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly'nin anlaşması sona eriyor.

2024 sonunda ise Charles Leclerc, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas'ın anlaşması bitecek.

Lando Norris'in kontratı 2025 sonunda biterken, Max Verstappen griddeki en uzun vadeli anlaşmaya sahip olacak ve anlaşması 2028 sonunda bitecek.

F1 pilotlarının kontratları:

Pilot Takım Kontrat bitişi F1'e giriş
United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 2023 2007
United Kingdom George Russell Mercedes 2023 2019
Monaco Charles Leclerc Ferrari 2024 2018
Spain Carlos Sainz Ferrari 2022 2015
Netherlands Max Verstappen Red Bull Racing 2028 2015
Mexico Sergio Perez Red Bull Racing 2022 2011
Australia Daniel Ricciardo McLaren 2023 2011
United Kingdom Lando Norris McLaren 2025 2019
Spain Fernando Alonso Alpine 2022 2001
France Esteban Ocon Alpine 2024 2016
France Pierre Gasly AlphaTauri 2023 2017
Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 2022 2021
Canada Lance Stroll Aston Martin 2022 2017
Germany Sebastian Vettel Aston Martin 2022 2007
Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo

2024

 2013
China Guanyu Zhou Alfa Romeo 2022 2022
Russian Federation Nikita Mazepin Haas F1 2022 2021
Germany Mick Schumacher Haas F1 2022 2021
Thailand Alexander Albon Williams 2022 2019
Canada Nicholas Latifi Williams 2022 2020
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