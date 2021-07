Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?

Mevcut gridde gelecek sezon için koltuğu bulunan 11 pilot var. Bu da gridde hâlâ geleceği belirsizliğini koruyan 9 koltuk bulunduğu anlamına geliyor. Gelin bu koltuklara, bu koltukların muhtemel adaylarına ve padoktaki söylentilere birlikte bakarak, sürücü marketinin son durumuna bir göz atalım.

Mercedes

Mercedes gelecek sezon için sadece bir pilotuyla anlaşmaya vardı. Lewis Hamilton, geçtiğimiz haftalarda kendisini 2023'ün sonuna kadar Alman ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu sezon en çok konuşulan gündem maddelerinden biri de 2022'de Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağıydı.

Red Bull'un bu sezon şampiyonluk mücadelesine dahil olmasıyla Valtteri Bottas'ın takımın başarısındaki rolü her zamankinden daha da önemli bir hâle geldi ancak Bottas, hem kötü şansı hem de ortalama altı performansları nedeniyle Mercedes kariyerinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Geçtiğimiz yıllarda Hamilton'a daha yakın olan Bottas'ın Hamilton'la arasındaki fark, bu sene daha da açılmış gibi duruyor.

Fin pilot, ortalama altı sezon başlangıcının ardından sezonun geri kalanında Hamilton'a şampiyonluk mücadelesinde destek olacak. Mercedes takım patronu Toto Wolff da konu hakkında "Valtteri'nin şampiyonluğu kazanma şansı, şu anda yakın mücadelenin içerisinde olan Lewis'e kıyasla zaten çok düşük."

"Konuyu görüştük ve bir sürücünün bunu duyması ne kadar zor olursa olsun, bu sezon pilotlarımızın birbirlerinden puan almasını göze alamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff ayrıca geçtiğimiz günlerde, Bottas'la yolların ayrılacağını ima eden demeçler vermişti ve şunları söylemişti: "Birine 'buraya kadarmış [artık seninle devam etmeyeceğiz]' demek kolay değil. Bu, başlatmayı sevmediğim konuşmalardan bir tanesi. Ancak benim öyle bir işim var ki bazen inanılmaz zor da olsa tatsız sohbetler yapmak zorunda kalıyorum."

Bottas, gelecek sezon yoluna Mercedes'le devam etmezse Fin pilotun elinde iki seçenek bulunmakta: Williams ve Alfa Romeo.

Bottas'ın ön sıralarda yarışma tecrübesi, nasıl kazanıldığını bilmesi, Mercedes'le çalışmış olması ve Alman ekipten öğrendikleri; yukarı çıkmak isteyen her takımın kullanmak isteyeceği özellikler. Bottas'ın güçlü sıralama temposu ve istikrarlı yarış performansları da bu takımların dikkatini çekecektir.

Özellikle Alfa Romeo'nun Bottas'la ilgilendiğine dair söylentiler, son günlerde fazlasıyla arttı.

Red Bull

Max Verstappen elbette 2022 sezonunda da takımla devam edecek. Sergio Perez'in kontratı ise bu sene sonunda sona eriyor.

Perez'in bu sezonki performansı iniş çıkışlı olsa da Meksikalı pilotun, kendisinden önceki Red Bull ikinci sürücülerine göre daha iyi bir iş çıkardığı söylenebilir.

Imola ve Avusturya'da iyi sıralama turları performansları ortaya koyan Perez'in yarış temposunda da Verstappen'e yakın olduğu yarışlar vardı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, birkaç gün Perez'in performansından memnum olduklarını söylemiş ve Meksikalı pilotla kontrat uzatmak üzere olduklarını belirtmişti.

Konu hakkında konuşan Horner, "Checo'nun yaptığı işten gerçekten çok memnunuz. Bu yüzden zamanı gelince onunla oturacağız ve konuşacağız. Açıkçası yaz arasına kadar aradan çıkarılması gereken birkaç yarış var fakat onun topladığı puanlardan ve yaptığı işten çok memnunuz."

"Tartışmanın uzun süreceğini sanmıyorum ve bu yüzden her şey oldukça basit olmalı. Bu konuşmayı doğru zamanda yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Horner ve Red Bull yönetimi bir şekilde fikrini değiştirirse, Red Bull ailesinden Pierre Gasly ve Alexander Albon koltuk için adaylar olabilir.

Ancak Gasly'nin Red Bull ailesinden ayrılmak istediğine dair söylentiler çoğalmakta ve Fransız pilotun Red Bull'da yaşadıklarının ardından oraya dönmesine düşük ihtimal veriliyor. Albon'un ise DTM'deki performansları şu ana kadar pek de etkileyici değildi.

Yani Perez, şu anda 2. Red Bull koltuğu için rahat bir şekilde en büyük aday konumunda.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Sergio Perez, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren

Gelecek sezon için sürücü kadrosu belli olan dört takımdan biri olan McLaren, bu sezonki pilotlarıyla 2022'de de yarışacak. Lando Norris ve Daniel Ricciardo, son yıllardaki momentumunu 2022'ye taşıyarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen İngiliz ekiple gelecek sezon da yarışmaya devam edecekler.

Uzun vadeli gelecekte ise Red Bull programından ayrılmak isteyen Pierre Gasly'nin Ricciardo'nun koltuğuna oturmak istediğine dair iddialar ortaya atılıyor.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin

Sebastian Vettel'in 2022 için kontratı bulunmakta. 4 kez dünya şampiyonunun 2022 araçlarıyla göstereceği performans ve 2022 araçlarıyla yarışmaktan ne kadar zevk alacağı, Alman pilotun geleceğinde önemli bir rol oynayacak.

Lance Stroll'un ise henüz gelecek seneyi kapsayan bir kontratı bulunmuyor. Ancak Kanadalı pilotun takımın sahibi Lawrance Stroll'le yapacağı görüşmelerin ardından takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Motorsport Images

Alpine

McLaren gibi Alpine de gelecek sezon mevcut pilotlarıyla yarışacak. Esteban Ocon geçtiğimiz haftalarda kendisini 2024'e kadar Fransız takıma bağlayan sözleşmesini imzaladı.

Alonso'nun da yakın zamanda gelecek sezon için kontratını imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Alpine CEO'su Laurent Rossi'den Alonso'nun kontratının 2 yıllık değil, 1+1 yıllık olduğunu öğrenmiştik. Yani gelecek sezon için Alonso'yla devam edip etmeme seçeneği takıma bağlı.

Ancak Rossi, Alonso'nun performansından mutlu olduklarını söylemişti. İki tarafın 2022 için yakın zamanda anlaşacağı düşünülüyor.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari

Ferrari'nin sürücü kadrosu da aynı kalacak. Charles Leclerc'in sözleşmesi de aynı Ocon'unki gibi 2024'ün sonuna kadar devam edecek. Carlos Sainz'ın İtalyan ekiple olan kontratı ise 2022'nin sonunda sona erecek.

AlphaTauri

Pierre Gasly, Red Bull'daki kötü döneminin ardından AlphaTauri'ye geçtiğinden bu yana mükemmel performanslar ortaya koymakta. 2019'da podyum yapan, 2020'de yarış kazanan ve 2021'de yine podyuma çıkan genç pilotun gelecek sezon için AlphaTauri'yle kontratı bulunmuyor.

Söylentilere göre Gasly, kariyerine Red Bull ailesinde devam etmek istemiyor çünkü Red Bull ailesinde kendisi için parlak bir gelecek göremiyor. İddialara göre Fransız pilotun uzun vadedeki hedefi McLaren ya da Alpine'de sürebilmek.

Padoktaki güvenilir kaynaklardan Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz, Britanya Grand Prix'sindeki programında "Pierre Gasly, Daniel Ricciardo'dan daha çok puan toplamaya çalışıyor. O, şu anda Ricciardo'nun sadece bir puan arkasında."

"Gasly, yapabildiği her şeyi yaparak bu farkı korumaya çalışacak. Sezon sonunda, bu sezon [AlphaTauri'ye kıyasla] daha hızlı olan McLaren aracını süren Ricciardo'yla mücadele edebileceği bir pozisyonda olmak istiyor."

"Gasly, Ricciardo'nun McLaren'daki sorunlarını fırsata çevirerek sezon sonunda onunla mücadele edebilmek istiyor, bunu yapabilecek mi göreceğiz." demişti.

Gasly'nin Red Bull ailesinden ayrılmak istediği söylense de Fransız pilotun bunu bu sezon yapması oldukça zor olacak çünkü Gasly'nin gitmek isteyeceği rekabetçi takımların koltukları gelecek sezon için dolu. Fransız pilot, ancak 2022 sezonunun sonrasında McLaren ya da Alpine'e gidebilir.

Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın da kontratı bulunmuyor. Tsunoda'nın sezon içinde hızlı olduğu yarışlar olsa da genç pilot genel olarak istikrarsızdı.

Ancak Japon pilotla 1 senenin ardından yolların ayrılacağı düşünülmüyor. Takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın çok hızlı olduğundan ve sadece F1'e alışması gerektiğinden çokça kez bahsetti ki bu konuda haklı olduğu söylenebilir.

Tost ayrıca, Honda'nın spordan ayrılmasının, kariyeri boyunca Honda tarafından büyük oranda desteklenen Tsunoda'nın geleceğini etkilemeyeceğini de dile getirmişti.

Bunlara ek olarak, Red Bull akademisinde yer alan diğer genç pilotlar henüz F1 için pek hazır değiller. F2'deki ilk tam senesindeki Juri Vips ve çaylak senesindeki Liam Lawson, yetenekli olsalar da ve iyi bir ilk yarı geçirseler de erkenden F1'e çıkmaları onların kariyerine büyük zarar verebilir. Bu ikiliden daha tecrübeli olan Jehan Daruvala ise bu sezon şu ana kadar pek de etkileyici performanslar gösteremedi.

Yani kesin olmamakla birlikte, AlphaTauri'nin de gelecek sezon mevcut sürücü kadrosuyla yarışacağı tahmin ediliyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alfa Romeo

Alfa Romeo'nun gelecek sezon için anlaşma sağladığı herhangi bir pilot yok. Takımın mevcut pilotları 3 senedir takımdılar ancak ikisiyle de gelecek sezon için anlaşma sağlanmadı.

Kimi Raikkonen'in emekli olma olasılığı yüksek ancak Fin pilot, 2022 araçlarını da denemek isteyebilir. Ayrıca, böylesine büyük kural değişiklerinin olacağı bir sezonda griddeki en tecrübeli pilotun geri bildirimleri değerli olacağından, Alfa Romeo-Raikkonen birlikteliği bir yıl daha devam edebilir.

Takımın diğer pilotu Antonio Giovinazzi'nin takımla devam edeceği düşünülüyor. Takım patronu Frédéric Vasseur, Giovinazzi'nin geri bildiriminin iyi olduğunu ve artık İtalyan pilotun yerine genç bir sürücü alabileceklerini belirtmişti.

Alfa Romeo'da koltuk ya da koltukların boşalması durumunda ise bahsedildiği gibi Bottas adaylar arasında.

Buna ek olarak, İsviçreli ekip Ferrari genç sürücü akademisinde yer alan birbirinden yetenekli genç pilotlara kapısını açabilir.

Genç İngiliz Callum Ilott, bu sezon takımla antrenman seanslarına çıkmıştı, Robert Shwartzman ise Fiorano pistinde Ferrari'nin 2018 aracını test etmeye devam ediyor.

Junior serilerdeki en büyük yeteneklerinden biri olan Theo Pourchaire ise henüz 17 yaşında ve Vasseur, Poruchaire'yi F1'e erken getirmenin bir hata olabileceğini söylemişti.

Konu hakkında konuşan Vasseur, "Theo ile anlaşmamız var ancak onun için aceleci olmak istemiyoruz. Onun henüz 17 yaşında olduğunu unutmayın."

"Onu F1'e giren diğer yeteneklerle kıyaslarsanız, onlar çok daha yaşlıydı. Lewis, Nico ya da Charles ile kıyaslama yapmak istemiyorum. Onlar çok daha yaşlıydı ve daha fazla deneyime sahiplerdi. Onu bu kadar erken zorlamak hata olur."

"Bu sene Theo'dan etkilendim ancak geçen sene de ondan etkilenmiştim."

"O gerçekten çok genç, 17 yaşında ve daha ehliyetini almak için uğraşıyor. Bırakalım da işini yapsın. Acelemiz yok ancak onun çok iyi bir pilot olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Race winner Theo Pourchaire, ART Grand Prix Fotoğraf: Florent Gooden - DPPI

Williams

Williams'ın yapacakları çoğunlukla George Russell'ın durumuna bağlı olacak. Russell'ın Mercedes'e geçmesi durumunda takımda iki koltuk da boşalmış olacak.

Çünkü Nicolas Latifi'nin mevcut kontratı da gelecek sezonu kapsamamakta.

Latifi'nin, babası Michael Latifi'nin şirketi Sofina Foods'un sponsorluğuyla birlikte takıma her sezon 40 milyon getirdiği tahmin ediliyor. Ancak Kanadalı pilotun pist üstü performansı son iki senedir pek etkileyici olmadı. Williams, bu büyük finansal kaynaktan vazgeçmek istemeyebilir.

Williams, pilot ya da pilotlarıyla yollarını ayırırsa takımın elinde fazlasıyla aday olacak.

İlk olarak Bottas, grand prix kariyerine başladığı takıma dönebilir. Bahsedildiği gibi, Bottas'ın ön sıralarda yarışma tecrübesi, kazanmayı bilmesi, Mercedes'le çalışmış olması; özellikle de Josh Capito altında yeniden yapılanmaya giden ve yukarılara çıkmak isteyen Williams'ın aradığı özellikler.

Bir diğer seçenek ise Nico Hulkenberg. Alman pilot, geçtiğimiz günlerde 2022'de F1'e dönemediği taktirde F1 defterinin kapanacağını söylemişti. Dolayısıyla bu koltuğu fazlasıyla isteyecektir.

Daniil Kvyat da adaylar arasında. Bu yıl Alpine'in yedek pilotluğunu yapan Kvyat, takımın simülatöründe bolca vakit geçiriyor ve 2022 için hazırlık çalışmaları yürütüyor. 2022 lastiklerini de test eden Kvyat, hedefinin gelecek yıl gride dönmek olduğunu gizlememişti. Rus pilot, geçtiğimiz yıllarda Ferrari de çalışmıştı.

Williams'ın son adayı ise Nyck de Vries. 2019 F2 şampiyonu de Vries, F2'deki güçlü performanslarına rağmen F1'de koltuk bulamamıştı. De Vries, bu sezon hem WEC hem de FE'de yarışmakta ve Londra E-Prix'sindeki güçlü performanslarının ardından Hollandalı pilot, şu anda FE'nin şampiyona lideri.

Londra'daki yarışları yerinde takip eden Toto Wolff, Mercedes FE sürücülerinin F1 koltuğunu hak ettiğini belirtmişti.

Mercedes FE pilotları de Vries ve Stoffel Vandoorne, geçtiğimiz yılın sonunda Abu Dabi'de W11'i test etmişlerdi.

Williams'ın elinde birçok seçenek bulunuyor. CEO Capito da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada birçok pilotla görüştüklerini doğruladı.

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas F1

Hem Mick Schumacher'in hem de Nikita Mazepin'in Amerikalı takımla gelecek sezon için kontratı bulunmakta ancak Schumacher'in gelecek sezon Alfa Romeo'ya geçeceğine dair söylentiler var.

Fakat Kimi Raikkonen'in emekli olması durumunda boşalacak 2. Alfa Romeo koltuğu için birçok aday bulunmakta dolayısıyla Schumacher'in o koltuğu alması zor olabilir.

Nikita Mazepin, Haas F1, and Mick Schumacher, Haas F1, on the grid, ahead of the 2022 Formula 1 car unveiling Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images