Hangi pilotlar sprint hafta sonundan memnun?

Sprint formatı bu yıl değiştirildi ve yeni formatla sprint, Pazar günkü yarışın sıralamasını etkilemiyor.

Bunun yerine Grand Prix için sıralama turları Cuma günü yapılıyor ve Cumartesi günü de ayrı bir sprint sıralaması ve sprint yarışı gerçekleşiyor.

Genel olarak sprint fikri pilotlar arasında biraz karışık olsa da, çoğu kişi bu fikrin daha heyecanlı bir yarış hafta sonu için uygulanması gerektiği konusunda hemfikir.

Brezilya öncesinde konuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc de tam olarak bunu söyledi.

Leclerc, "Sadece bir antrenman seansı olması hoşuma gidiyor ama bir yılda altıdan fazla sprint hafta sonu olmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Bence Cumartesi günü değiştirilebilir ve geliştirilebilir ama Cuma gününü gerçekten seviyorum. Üç serbest antrenman seansı gerçekten çok uzun ve bazen biraz sıkıcı olabiliyor, hep aynı program üzerinden gidiyoruz. Bu yüzden sadece bir serbest antrenman olması ve doğrudan sıralama turlarıyla aksiyona geçilmesi hoşuma gidiyor."

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, mevcut griddeki pek çok kişiden daha fazla format değişikliği gördü ve o da sprint hafta sonu boyunca sunulan tek antrenman seansından keyif aldı.

"Cumartesi en iyi günlerden biri değil ama sıralamaya doğrudan geçilen tek antrenman seansını seviyorum."

"Üç antrenman seansı ve ardından sıralama ve yarış yerine farklı bir formatımız olmasını seviyorum. Ama şimdiye kadar geçirdiğim en iyi sprint yarışı en son başladığım yarıştı ve bu yüzden sıralamanın tersine çevrilmesinden yanayım, ancak böyle yaparsak herkes en son sırayı almaya çalışacak!"

"Ama sprint yarışının biraz daha uzun olması gerektiğini düşünüyorum."

Hamilton'ın eski takım arkadaşı Valtteri Bottas da aynı fikirdeydi ve normal bir hafta sonunda üç antrenman seansından hiç hoşlanmadığını belirtti.

"Ben sprinti seviyorum, üç antrenman seansının hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadım."

"Bir [antrenman seansı] yapmayı ve ardından doğrudan aksiyona geçmeyi seviyorum, bu sprint hafta sonunun güzel tarafı."

Sprintlere en çok karşı çıkan isim, şimdiye kadar yapılan 12 sprintin yedisini kazanmasına rağmen, formatı sık sık eleştiren ve Pazar günkü yarıştan uzaklaştığını öne süren son şampiyon Max Verstappen oldu.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the remainder of the field away for the start of the Sprint race