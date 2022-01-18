Hangi F1 pilotun boyu ve kilosu ne kadar?

Formula 1, performans için her gram ve milimetrenin önemli olduğu bir spor olarak kabul ediliyor. Biz de 2022 sezonu için griddeki 20 sürücünün boyuna ve kilosuna bakmak istedik.

Gride bakıldığında, en uzun ile kısa pilot arasında 28 cm fark var.

Listenin tepsinde 186 cm boyunda olan Esteban Ocon ve Alex Albon yer alıyor. Bu yıl Mercedes'e katılan George Russell ve eski takım arkadaşı Nicholas Latifi 185 cm boyunda.

Listenin en altında 158 cm ile Yuki Tsunoda yer alıyor.

İlginç faktörlerden birisi, Mercedes'in yeni aracını Russell'ı hesap ederek tasarlamak zorunda kalacak olması gibi görünüyor. Çünkü İngiliz sürücü hem Hamilton hem de Valtteri Bottas'tan yaklaşık 10 cm daha uzun.

2022 Formula 1 pilotlarının boyu: (cm cinsinden)

Esteban Ocon: 186 cm

Alex Albon: 186 cm

George Russell: 185 cm

Nicholas Latifi: 185 cm

Lance Stroll: 182 cm

Max Verstappen: 181 cm

Daniel Ricciardo: 180 cm

Charles Leclerc: 180 cm

Carlos Sainz: 178 cm

Pierre Gasly: 177 cm

Nikita Mazepin: 176 cm

Mick Schumacher: 176 cm

Guanyu Zhou: 175 cm

Sebastian Vettel: 175 cm

Lewis Hamilton: 174 cm

Valtteri Bottas: 173 cm

Sergio Pérez: 173 cm

Fernando Alonso: 171 cm

Lando Norris: 170 cm

Yuki Tsunoda: 158 cm

George Russell (185 cm) y Lewis Hamilton, pilotos de Mercedes. 1 / 29 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton 2 / 29 George Russell, Mercedes 3 / 29 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 4 / 29 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 5 / 29 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing 6 / 29 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari 7 / 29 Fotoğraf: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 8 / 29 Fotoğraf: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari 9 / 29 Fotoğraf: Ferrari Lando Norris, McLaren, tercera posición, y Daniel Ricciardo, McLaren , celebran con el equipo McLaren tras la carrera 10 / 29 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 11 / 29 Fotoğraf: McLaren Racing Daniel Ricciardo, McLaren 12 / 29 Fotoğraf: McLaren Racing Fernando Alonso, Alpine F1, felicita y celebra con Esteban Ocon, Alpine F1, la 1ª posición, en el Parc Ferme 13 / 29 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine 14 / 29 Fotoğraf: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 15 / 29 Fotoğraf: Alpine Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 16 / 29 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpha Tauri 17 / 29 Fotoğraf: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 18 / 29 Fotoğraf: AlphaTauri Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin 19 / 29 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 20 / 29 Fotoğraf: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 21 / 29 Fotoğraf: Aston Martin Racing Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams 22 / 29 Fotoğraf: Williams Nicholas Latifi, Williams Racing 23 / 29 Fotoğraf: Williams Alex Albon, Williams 24 / 29 Fotoğraf: Williams Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing 25 / 29 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing 26 / 29 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 y Mick Schumacher, Haas F1 antes de la presentación del coche de Fórmula 1 de 2022 27 / 29 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 Team 28 / 29 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 Team 29 / 29 Fotoğraf: Haas F1 Team

Ağırlık, bir araçtaki en önemli faktörlerin başında geliyor ve pilotların FIA'nın getirdiği sınırlara uyum sağlamak için çeşitli diyetler yapmak zorunda kaldığı görüldü.

Bununla beraber, FIA'nın önceki yıllarda yaptığı kural değişikliklerinden sonra minimum sürücü ağırlığı 80 kilograma çıkarıldı. Bu da daha ağır pilotların dezavantajını ortadan kaldırdı. Çünkü daha hafif sürücüler, 80 kilograma ulaşabilmek adına araca yerleştirilen ağırlıklarla yarışmak zorunda kalıyorlar.

Listeye bakıldığında, en ağır pilotla, en hafif pilot arasında 20 kilogram oynuyor. Gridin en ağır pilotu Alex Albon, en hafif pilotu ise 54 kilo ile Yuki Tsunoda.

Lewis Hamilton, George Russell'dan daha kısa olmasına rağmen İngiliz pilottan 5 kilogram daha ağır görünüyor.

Bu liste, sürücülerin kas-yağ durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

2022 Formula 1 pilotlarının ağırlığı: (kg cinsinden)

Alex Albon: 74 kg

Nicholas Latifi: 73 kg

Lewis Hamilton: 73 kg

Carlos Sainz: 72 kg

Lance Stroll: 70 kg

Pierre Gasly: 70 kg

Valtteri Bottas: 69 kg

Lando Norris: 68 kg

Nikita Mazepin: 68 kg

Fernando Alonso: 68 kg

George Russell: 68 kg

Mick Schumacher: 67 kg

Max Verstappen: 67 kg

Esteban Ocon: 66 kg

Daniel Ricciardo: 66 kg

Charles Leclerc: 65 kg

Sergio Pérez: 63 kg

Guanyu Zhou: 63 kg

Sergio Pérez: 63 kg

Sebastian Vettel: 62 kg

Yuki Tsunoda: 54 kg