Hangi F1 pilotun boyu ve kilosu ne kadar?
2022 Formula 1 sezonu yaklaşırken, bu kez farklı bir konuya bakıyoruz ve pilotların boyu ile ağırlıklarına bakıyoruz.
Formula 1, performans için her gram ve milimetrenin önemli olduğu bir spor olarak kabul ediliyor. Biz de 2022 sezonu için griddeki 20 sürücünün boyuna ve kilosuna bakmak istedik.
Gride bakıldığında, en uzun ile kısa pilot arasında 28 cm fark var.
Listenin tepsinde 186 cm boyunda olan Esteban Ocon ve Alex Albon yer alıyor. Bu yıl Mercedes'e katılan George Russell ve eski takım arkadaşı Nicholas Latifi 185 cm boyunda.
Listenin en altında 158 cm ile Yuki Tsunoda yer alıyor.
İlginç faktörlerden birisi, Mercedes'in yeni aracını Russell'ı hesap ederek tasarlamak zorunda kalacak olması gibi görünüyor. Çünkü İngiliz sürücü hem Hamilton hem de Valtteri Bottas'tan yaklaşık 10 cm daha uzun.
2022 Formula 1 pilotlarının boyu: (cm cinsinden)
- Esteban Ocon: 186 cm
- Alex Albon: 186 cm
- George Russell: 185 cm
- Nicholas Latifi: 185 cm
- Lance Stroll: 182 cm
- Max Verstappen: 181 cm
- Daniel Ricciardo: 180 cm
- Charles Leclerc: 180 cm
- Carlos Sainz: 178 cm
- Pierre Gasly: 177 cm
- Nikita Mazepin: 176 cm
- Mick Schumacher: 176 cm
- Guanyu Zhou: 175 cm
- Sebastian Vettel: 175 cm
- Lewis Hamilton: 174 cm
- Valtteri Bottas: 173 cm
- Sergio Pérez: 173 cm
- Fernando Alonso: 171 cm
- Lando Norris: 170 cm
- Yuki Tsunoda: 158 cm
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: AlphaTauri
Fotoğraf: AlphaTauri
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Haas F1 Team
Ağırlık, bir araçtaki en önemli faktörlerin başında geliyor ve pilotların FIA'nın getirdiği sınırlara uyum sağlamak için çeşitli diyetler yapmak zorunda kaldığı görüldü.
Bununla beraber, FIA'nın önceki yıllarda yaptığı kural değişikliklerinden sonra minimum sürücü ağırlığı 80 kilograma çıkarıldı. Bu da daha ağır pilotların dezavantajını ortadan kaldırdı. Çünkü daha hafif sürücüler, 80 kilograma ulaşabilmek adına araca yerleştirilen ağırlıklarla yarışmak zorunda kalıyorlar.
Listeye bakıldığında, en ağır pilotla, en hafif pilot arasında 20 kilogram oynuyor. Gridin en ağır pilotu Alex Albon, en hafif pilotu ise 54 kilo ile Yuki Tsunoda.
Lewis Hamilton, George Russell'dan daha kısa olmasına rağmen İngiliz pilottan 5 kilogram daha ağır görünüyor.
Bu liste, sürücülerin kas-yağ durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
2022 Formula 1 pilotlarının ağırlığı: (kg cinsinden)
- Alex Albon: 74 kg
- Nicholas Latifi: 73 kg
- Lewis Hamilton: 73 kg
- Carlos Sainz: 72 kg
- Lance Stroll: 70 kg
- Pierre Gasly: 70 kg
- Valtteri Bottas: 69 kg
- Lando Norris: 68 kg
- Nikita Mazepin: 68 kg
- Fernando Alonso: 68 kg
- George Russell: 68 kg
- Mick Schumacher: 67 kg
- Max Verstappen: 67 kg
- Esteban Ocon: 66 kg
- Daniel Ricciardo: 66 kg
- Charles Leclerc: 65 kg
- Sergio Pérez: 63 kg
- Guanyu Zhou: 63 kg
- Sergio Pérez: 63 kg
- Sebastian Vettel: 62 kg
- Yuki Tsunoda: 54 kg