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Formula 1 Özel Haber

Hangi F1 pilotun boyu ve kilosu ne kadar?

Ekleyen:
, Redactor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2022 Formula 1 sezonu yaklaşırken, bu kez farklı bir konuya bakıyoruz ve pilotların boyu ile ağırlıklarına bakıyoruz.

Hangi F1 pilotun boyu ve kilosu ne kadar?

Formula 1, performans için her gram ve milimetrenin önemli olduğu bir spor olarak kabul ediliyor. Biz de 2022 sezonu için griddeki 20 sürücünün boyuna ve kilosuna bakmak istedik.

Gride bakıldığında, en uzun ile kısa pilot arasında 28 cm fark var.

Listenin tepsinde 186 cm boyunda olan Esteban Ocon ve Alex Albon yer alıyor. Bu yıl Mercedes'e katılan George Russell ve eski takım arkadaşı Nicholas Latifi 185 cm boyunda.

Listenin en altında 158 cm ile Yuki Tsunoda yer alıyor. 

İlginç faktörlerden birisi, Mercedes'in yeni aracını Russell'ı hesap ederek tasarlamak zorunda kalacak olması gibi görünüyor. Çünkü İngiliz sürücü hem Hamilton hem de Valtteri Bottas'tan yaklaşık 10 cm daha uzun.

2022 Formula 1 pilotlarının boyu: (cm cinsinden)

  • Esteban Ocon: 186 cm
  • Alex Albon: 186 cm
  • George Russell: 185 cm
  • Nicholas Latifi: 185 cm
  • Lance Stroll: 182 cm
  • Max Verstappen: 181 cm
  • Daniel Ricciardo: 180 cm
  • Charles Leclerc: 180 cm
  • Carlos Sainz: 178 cm
  • Pierre Gasly: 177 cm
  • Nikita Mazepin: 176 cm
  • Mick Schumacher: 176 cm
  • Guanyu Zhou: 175 cm
  • Sebastian Vettel: 175 cm
  • Lewis Hamilton: 174 cm
  • Valtteri Bottas: 173 cm
  • Sergio Pérez: 173 cm
  • Fernando Alonso: 171 cm
  • Lando Norris: 170 cm
  • Yuki Tsunoda: 158 cm
George Russell (185 cm) y Lewis Hamilton, pilotos de Mercedes.
George Russell (185 cm) y Lewis Hamilton, pilotos de Mercedes.
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
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George Russell, Mercedes
George Russell, Mercedes
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
5/29

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Red Bull Racing
Sergio Pérez, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari
7/29

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
9/29

Fotoğraf: Ferrari

Lando Norris, McLaren, tercera posición, y Daniel Ricciardo, McLaren , celebran con el equipo McLaren tras la carrera
Lando Norris, McLaren, tercera posición, y Daniel Ricciardo, McLaren , celebran con el equipo McLaren tras la carrera
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren
Lando Norris, McLaren
11/29

Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, McLaren
Daniel Ricciardo, McLaren
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Fotoğraf: McLaren Racing

Fernando Alonso, Alpine F1, felicita y celebra con Esteban Ocon, Alpine F1, la 1ª posición, en el Parc Ferme
Fernando Alonso, Alpine F1, felicita y celebra con Esteban Ocon, Alpine F1, la 1ª posición, en el Parc Ferme
13/29

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine
Fernando Alonso, Alpine
14/29

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
15/29

Fotoğraf: Alpine

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
16/29

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
17/29

Fotoğraf: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
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Fotoğraf: AlphaTauri

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin
19/29

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing
Sebastian Vettel, Aston Martin Racing
20/29

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
21/29

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams
Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams
22/29

Fotoğraf: Williams

Nicholas Latifi, Williams Racing
Nicholas Latifi, Williams Racing
23/29

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams
Alex Albon, Williams
24/29

Fotoğraf: Williams

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
25/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing
Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing
26/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1 y Mick Schumacher, Haas F1 antes de la presentación del coche de Fórmula 1 de 2022
Nikita Mazepin, Haas F1 y Mick Schumacher, Haas F1 antes de la presentación del coche de Fórmula 1 de 2022
27/29

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
28/29

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1 Team
Nikita Mazepin, Haas F1 Team
29/29

Fotoğraf: Haas F1 Team

Ağırlık, bir araçtaki en önemli faktörlerin başında geliyor ve pilotların FIA'nın getirdiği sınırlara uyum sağlamak için çeşitli diyetler yapmak zorunda kaldığı görüldü.

Bununla beraber, FIA'nın önceki yıllarda yaptığı kural değişikliklerinden sonra minimum sürücü ağırlığı 80 kilograma çıkarıldı. Bu da daha ağır pilotların dezavantajını ortadan kaldırdı. Çünkü daha hafif sürücüler, 80 kilograma ulaşabilmek adına araca yerleştirilen ağırlıklarla yarışmak zorunda kalıyorlar.

Listeye bakıldığında, en ağır pilotla, en hafif pilot arasında 20 kilogram oynuyor. Gridin en ağır pilotu Alex Albon, en hafif pilotu ise 54 kilo ile Yuki Tsunoda.

Lewis Hamilton, George Russell'dan daha kısa olmasına rağmen İngiliz pilottan 5 kilogram daha ağır görünüyor.

Bu liste, sürücülerin kas-yağ durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

2022 Formula 1 pilotlarının ağırlığı: (kg cinsinden)

  • Alex Albon: 74 kg
  • Nicholas Latifi: 73 kg
  • Lewis Hamilton: 73 kg
  • Carlos Sainz: 72 kg
  • Lance Stroll: 70 kg
  • Pierre Gasly: 70 kg
  • Valtteri Bottas: 69 kg
  • Lando Norris: 68 kg
  • Nikita Mazepin: 68 kg
  • Fernando Alonso: 68 kg
  • George Russell: 68 kg
  • Mick Schumacher: 67 kg
  • Max Verstappen: 67 kg
  • Esteban Ocon: 66 kg
  • Daniel Ricciardo: 66 kg
  • Charles Leclerc: 65 kg
  • Sergio Pérez: 63 kg
  • Guanyu Zhou: 63 kg
  • Sergio Pérez: 63 kg
  • Sebastian Vettel: 62 kg
  • Yuki Tsunoda: 54 kg
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