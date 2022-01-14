Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?

Formula 1 pilotlarının takımlarıyla yaptığı anlaşmalar her zaman gizli tutuluyor. Hal böyle olunca her yıl düzenli olarak Formula 1 pilotlarının ne kadar maaş aldığıyla ilgili iddialar ortaya atılıyor.

Hemen hemen farklı kaynaklar, farklı rakamlar ortaya koyuyorlar ve RacingNews365 de "kendi kaynaklarına" atıfta bulunarak yeni bir tablo hazırladı.

Şaşırtıcı olmayacak şekilde tablonun başında Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton yer alıyor.

İngiliz pilot, yılda 40 milyon dolarlık tahmini maaşıyla ilk sırada yer alırken, onu Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen takip ediyor. Hollandalı pilotun maaşı 25 milyon dolar.

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun 20 milyon dolar, Sebastian Vettel'in ise 15 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.

Daniel Ricciardo 15, Charles Leclerc 12, Carlos Sainz, Valtteri Bottas ve Lance Stroll ise 10 milyon dolar kazanıyor. Tablonun altına bakıldığında ise Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Nikita Mazepin ve Valtteri Bottas'ın 1 milyon dolar, Yuki Tsunoda'nın ise 750 bin dolar kazandığı iddia ediliyor. Tablo ve bilgiler RacinNews365'e aittir.

2022 F1 sürücü maaşları:

Sürücü Takım Maaş (Milyon dolar) Kontrat süresi Hamilton Mercedes 40 2023 Verstappen Red Bull 25 2023 Alonso Alpine 20 2022 Vettel Aston Martin 15 2022 * Ricciardo McLaren 15 2023 * Leclerc Ferrari 12 2024 Sainz Ferrari 10 2022 * Bottas Alfa Romeo 10 2025 Stroll Aston Martin 10 - Perez Red Bull 8 2022 Russell Mercedes 5 2023 Norris McLaren 5 2025 * Ocon Alpine 5 2024 Gasly AlphaTauri 5 2023 Albon Williams 2 2022 * (Red Bull) Zhou Alfa Romeo 1 2022 Schumacher Haas 1 2022 * (Ferrari) Mazepin Haas 1 2022 Latifi Williams 1 2022 Tsunoda AlphaTauri 0.75 2022 * * Kontratı uzatma opsiyonu var.