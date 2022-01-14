Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?
RacingNews365'in özel haberine göre u yıl en çok maaş alan pilot yine Lewis Hamilton olacak. İngiliz pilotun maaşı 40 milyon doları buluyor.
Formula 1 pilotlarının takımlarıyla yaptığı anlaşmalar her zaman gizli tutuluyor. Hal böyle olunca her yıl düzenli olarak Formula 1 pilotlarının ne kadar maaş aldığıyla ilgili iddialar ortaya atılıyor.
Hemen hemen farklı kaynaklar, farklı rakamlar ortaya koyuyorlar ve RacingNews365 de "kendi kaynaklarına" atıfta bulunarak yeni bir tablo hazırladı.
Şaşırtıcı olmayacak şekilde tablonun başında Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton yer alıyor.
İngiliz pilot, yılda 40 milyon dolarlık tahmini maaşıyla ilk sırada yer alırken, onu Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen takip ediyor. Hollandalı pilotun maaşı 25 milyon dolar.
Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun 20 milyon dolar, Sebastian Vettel'in ise 15 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.
Daniel Ricciardo 15, Charles Leclerc 12, Carlos Sainz, Valtteri Bottas ve Lance Stroll ise 10 milyon dolar kazanıyor.
Tablonun altına bakıldığında ise Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Nikita Mazepin ve Valtteri Bottas'ın 1 milyon dolar, Yuki Tsunoda'nın ise 750 bin dolar kazandığı iddia ediliyor.
2022 F1 sürücü maaşları:
|Sürücü
|Takım
|Maaş (Milyon dolar)
|Kontrat süresi
|Hamilton
|Mercedes
|40
|2023
|Verstappen
|Red Bull
|25
|2023
|Alonso
|Alpine
|20
|2022
|Vettel
|Aston Martin
|15
|2022 *
|Ricciardo
|McLaren
|15
|2023 *
|Leclerc
|Ferrari
|12
|2024
|Sainz
|Ferrari
|10
|2022 *
|Bottas
|Alfa Romeo
|10
|2025
|Stroll
|Aston Martin
|10
|-
|Perez
|Red Bull
|8
|2022
|Russell
|Mercedes
|5
|2023
|Norris
|McLaren
|5
|2025 *
|Ocon
|Alpine
|5
|2024
|Gasly
|AlphaTauri
|5
|2023
|Albon
|Williams
|2
|2022 * (Red Bull)
|Zhou
|Alfa Romeo
|1
|2022
|Schumacher
|Haas
|1
|2022 * (Ferrari)
|Mazepin
|Haas
|1
|2022
|Latifi
|Williams
|1
|2022
|Tsunoda
|AlphaTauri
|0.75
|2022 *
* Kontratı uzatma opsiyonu var.