Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir
Formula 1 Haberler

Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?

Ekleyen:
, Şef Editör

RacingNews365'in özel haberine göre u yıl en çok maaş alan pilot yine Lewis Hamilton olacak. İngiliz pilotun maaşı 40 milyon doları buluyor.

Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?

Formula 1 pilotlarının takımlarıyla yaptığı anlaşmalar her zaman gizli tutuluyor. Hal böyle olunca her yıl düzenli olarak Formula 1 pilotlarının ne kadar maaş aldığıyla ilgili iddialar ortaya atılıyor. 

Hemen hemen farklı kaynaklar, farklı rakamlar ortaya koyuyorlar ve RacingNews365 de "kendi kaynaklarına" atıfta bulunarak yeni bir tablo hazırladı.

Şaşırtıcı olmayacak şekilde tablonun başında Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton yer alıyor.

İngiliz pilot, yılda 40 milyon dolarlık tahmini maaşıyla ilk sırada yer alırken, onu Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen takip ediyor. Hollandalı pilotun maaşı 25 milyon dolar.

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun 20 milyon dolar, Sebastian Vettel'in ise 15 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.

Daniel Ricciardo 15, Charles Leclerc 12, Carlos Sainz, Valtteri Bottas ve Lance Stroll ise 10 milyon dolar kazanıyor.

Tablonun altına bakıldığında ise Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Nikita Mazepin ve Valtteri Bottas'ın 1 milyon dolar, Yuki Tsunoda'nın ise 750 bin dolar kazandığı iddia ediliyor.

Tablo ve bilgiler RacinNews365'e aittir.

2022 F1 sürücü maaşları:

Sürücü Takım Maaş (Milyon dolar) Kontrat süresi
Hamilton Mercedes 40 2023
Verstappen Red Bull 25 2023
Alonso Alpine 20 2022
Vettel Aston Martin 15 2022 *
Ricciardo McLaren 15 2023 *
Leclerc Ferrari 12 2024
Sainz Ferrari 10 2022 *
Bottas Alfa Romeo 10 2025
Stroll Aston Martin 10 -
Perez Red Bull 8 2022
Russell Mercedes 5 2023
Norris McLaren 5 2025 *
Ocon Alpine 5 2024
Gasly AlphaTauri 5 2023
Albon Williams 2 2022 * (Red Bull)
Zhou Alfa Romeo 1 2022
Schumacher Haas 1 2022 * (Ferrari)
Mazepin Haas 1 2022
Latifi Williams 1 2022
Tsunoda AlphaTauri 0.75 2022 *

* Kontratı uzatma opsiyonu var.

paylaşım
yorumlar
Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir
Önceki haber

Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir
Formula 1

Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir

Maserati uzun vadede Formula 1'e dönüşü reddetmiyor
Formula 1

Maserati uzun vadede Formula 1'e dönüşü reddetmiyor

BBS resmen F1'in yeni jant tedarikçisi oldu
Formula 1

BBS resmen F1'in yeni jant tedarikçisi oldu

Son Haberler

Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?
Formula 1 Formula 1

Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?

Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir
Formula 1 Formula 1

Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir

Brundle, Hamilton'ın emekli olacağı iddialarının tek kelimesine bile inanmıyor
Formula 1 Formula 1

Brundle, Hamilton'ın emekli olacağı iddialarının tek kelimesine bile inanmıyor

Red Bull, 2022 aracının ismini açıkladı, yeni araca dair ilk ipucunu verdi
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2022 aracının ismini açıkladı, yeni araca dair ilk ipucunu verdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.