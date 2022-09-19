Hangi çaylak, hangi takımla teste çıkacak?

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2022'de getirilen yeni kuralla birlikte, bir takımın iki pilotu da sezon içerisindeki bir antrenman seansında koltuğunu 2 ya da daha az yarışa başlamış bir pilota bırakmak zorunda.

Sezonun başlarında, takımlar, çaylak pilotları antrenman seanslarına çıkarma konusunda hiç aceleci değillerdi çünkü tam zamanlı pilotlarının yeni 2022 araçlarında daha çok zaman geçirmelerini istiyorlardı.

Ayrıca, bütçe sınırından dolayı, çaylak sürücülerin kaza yaparak yaratabileceği hasarlar konusunda takımlar daha dikkatliydi. Örnek vermek gerekirse, 2017 Meksika GP'de Force India ile antrenman seansına çıkan çaylak sürücü Alfonso Celis, kaza yapmış ve takıma masraf çıkarmıştı.

Alfonso Celis Jr., Sahara Force India F1 VJM10 kaza sonrası Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Takımların artık çaylak sürücülere şans verebilmeleri için sadece 6 hafta sonu kaldı ve bu hafta sonlarından biri Brezilya'da sprint yarış formatında olacak. Bu hafta sonlarında cuma günü sadece 1 antrenman seansına sahip olunduğundan, bu hafta sonu kimse çaylak sürücülere şans vermeyecektir.

Sprint yarış formatının olacağı Brezilya'yı çıkardığımızda geriye 5 cuma günü kalıyor. Singapur zorlu bir cadde pisti olduğundan çaylak sürücüleri araca koymaya sıcak bakılmıyor. Ayrıca 2019'dan bu yana Singapur'da yarışılmadığından, tam zamanlı pilotların piste alışması ve araçlarını düzenlemeleri gerekecek.

Japonya da çaylak sürücülere nadiren şans verildiği bir pist olmuştur çünkü pistten taşarak araca hasar vermenin kolay olduğu bir pist. Ayrıca, tıpkı Singapur'da olduğu gibi, Japonya'da da 2019'dan bu yana yarışılmadı ve pilotlar, piste yeniden alışmak isteyeceklerdir. Buna ek olarak Japonya'da kötü hava koşulları yaşanması ihtimali de bulunuyor.

Yine de Suzuka'da çaylak bir pilota şans vermek imkansız bir şey değil. Max Verstappen, F1'deki ilk seansına 2014'te Toro Rosso ile Suzuka'da çıkmıştı.

Suzuka ve Austin'de 2023 Pirelli testleri olacağından, ikinci antrenman seansı 90 dakika olacak. Bu, 1. antrenman seansını kaçıran pilotlara daha çok zaman verir.

Abu Dabi'de birçok çaylak pilota şans verilmesi kesin gibi duruyor çünkü Abu Dabi takvimdeki son yarış ve bu yarış, takımların çaylakları aracı koymak için son şansı olacak. Ayrıca takımlar bu pisti nispeten daha güvenli buluyorlar çünkü büyük kaçış alanları var. Buna ek olarak, yedek parça konusunda da baskı olmuyor çünkü Abu Dabi'den sonra 4 ay boyunca yarışılmayacak.

Ancak Abu Dabi'de F2 de yarışacak ve takımlar, pilotların aynı günde F2 aracından F1 aracına geçmesini pek sevmiyorlar. Yine de Liam Lawson, Belçika'da iki aracı da aynı gün sürmüştü.

Peki takımlar şu ana kadar kimlere şans verdi ve kimlere şans vermeyi planlıyor? Gelin bakalım.

Mercedes

Nyck de Vries, Fransa'da Lewis Hamilton'ın yerine araca oturmuş ve ilk antrenman seansına katılmıştı. Hollandalı pilotun Mercedes'le bir seansa daha çıkması bekleniyor. Fakat eğer De Vries 2023 için bir takımla anlaşırsa, anlaştığı takım da De Vries'i antrenman seansına çıkarmak isteyebilir.

Nyck de Vries, Mercedes W13 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Red Bull Racing

Juri Vips, İspanya'da Red Bull ile birinci antrenman seansına çıkmasından birkaç hafta sonra takım tarafından kontratı feshedilmişti.

Red Bull'un hâlâ bir antrenman seansında çaylak bir sürücüye yer vermesi gerek. Belçika'da AlphaTauri ile antrenman seansına çıkan Liam Lawson'ın Red Bull'da Max Verstappen'in yerine bir antrenman seansına çıkması bekleniyor. Lawson, AlphaTauri ile de ikinci bir antrenman seansına çıkacak.

Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari için simülatörde sıkı bir şekilde çalışıyordu ve çalışmalarının karşılığını Austin ve Abu Dabi'de çıkacağı 2 antrenman seansıyla alacak. Bunlar, Ferrari'nin herhangi bir antrenman seansında 3. bir pilota şans vereceği ilk seanslar olacaklar.

Alpine

Oscar Piastri'nin bu yıl Alpine'le 2 antrenman seansına çıkması bekleniyordu ancak sizin de bildiğiniz malum nedenlerden dolayı bu artık gerçekleşmeyecek.

Bu hafta Budapeşte'de 2021 Alpine aracını sürecek olan Jack Doohan, iki antrenman seansı için de en mantıklı aday konumunda. Ancak eğer Alpine De Vries ile anlaşırsa, onu antrenman seansına çıkarmak isteyecektir.

McLaren

McLaren'ın planları net değil. Alpine'in Piastri'yi erkenden bırakmayı kabul etmesi durumunda, Avustralyalı pilotun antrenman seansına çıkması istenecektir. Buna ek olarak daha önce McLaren'ın 2021 F1 aracını süren IndyCar pilotları Colton Herta, Pato O'Ward ve Alex Palou da antrenman seansına çıkabilirler.

Zak Brown, geçmişte O'Ward'ın Meksika'da bir antrenman seansına çıkabileceğini ima eden açıklamalar yapmıştı ama yukarıda belirtilen üç pilot için de herhangi bir sürüş kesinleşmedi.

Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona Photo by: Monaco Increase Management

AlphaTauri

Liam Lawson Spa'da takımla 1. antrenman seansına çıkmıştı ve bir seansa daha çıkması bekleniyor. Ancak bu plan değişebilir çünkü eğer AlphaTauri, 2023 için De Vries ile anlaşırsa, Hollandalı pilotu antrenman seansına çıkarmak istemesi mantıklı olacaktır.

Aston Martin

Aston Martin'in sezon başında kendi genç sürücü akademisi bulunmuyordu ve bu yüzden Mercedes yedek pilotu De Vries'i ortak bir şekilde kullanmaya karar vermişlerdi. De Vries, Monza'da Aston Martin'le antrenman seansına çıktı ve aynı hafta sonu, takım genç sürücü akademisini duyurarak F2 şampiyonu Felipe Drugovich'le anlaştı. Drugovich, Abu Dabi'de aracın içerisinde olacak ve 1. antrenman seansında aracı sürecek.

Williams

Tıpkı Aston Martin gibi, Williams da De Vries'e bir antrenman seansında şans verdi ve De Vries, İspanya'da Williams ile piste çıktı. İngiliz ekip, birkaç hafta önce yaptığı açıklamayla ise Logan Sargeant'ın kendi evinde, Austin'de antrenman seansına çıkacağını doğruladı.

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Alfa Romeo

Alfa Romeo, yıl başında kuralları dikkatli bir şekilde okudu ve çaylak Guanyu Zhou'nun Bahreyn'deki ilk antrenman seansını bir çaylak seansı olarak kullandı. FIA, Zhou'nun Bahreyn'deki ilk antrenman seansını bir çaylak seansı olarak kabul etti.

Yani takımın 2 çaylak seansından biri akıllıca bir hamleyle gitmiş oldu. Diğer seans içinse Theo Pourchaire'in araçta olması planlanıyor. Pourchaire, ABD ve Meksika hafta sonlarında takımla birlikte olacak ve bu iki yarıştan birinde Valtteri Bottas'ın yerine koltuğa oturacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alessio Morgese

Haas

Antonio Giovinazzi, Amerikalı ekiple İtalya'da antrenman seansına çıktı ve Amerika'da da piste çıkacak. Haas, yedek pilotu Pietro Fittipaldi'ye de şans verecektir ama bu şans Austin'de gelmeyecektir çünkü Giovinazzi, Austin'de aracın içerisinde olacak ve takım, iki aracını birden vermek istemeyecektir.