Hamiton: "Mercedes'teki herkes, yaşadığımız sıkıntıların gerginliğini hissediyor"

Haberi dinle

Yedi kez dünya şampiyonu, Emilia Romagna Grand Prix'sinde DRS trenine sıkıştığı için "savunmasız kaldı" ve son derece sinir bozucu geçen yarışı 13. sırada tamamladı.

Takım patronu Toto Wolff, yarıştan sonra "sürülemez" bir araç verdikleri için Hamilton'dan özür diledi.

Hamilton'un şampiyonluk şansı şu anda olası görünmüyor ve Mercedes'i, Hamilton'ın bir noktada yarış kazananı Max Verstappen tarafından tur bindirilmesinin ardından, yeniden galibiyet alabilmek için zorlu bir mücadele bekliyor.

Hayal kırıklığı seviyesi sorulan Hamilton, "Kesinlikle kolay olmadı ama hepimiz takım olarak bunu hissediyoruz."

"En azından George bugün puan aldı. Ben bunu yapamadığım için herkesten özür diliyorum." dedi.

Hamilton, Mercedes'in kendilerini engelleyen dalgalanma problemlerini çözebileceğine olan inancını koruyor ve herkesin, neyin yanlış olduğunu anlamak için çok çalıştığını söylüyor.

Hamilton, "Söylediğim gibi herkes bunun gerginliğini hissediyor ve başını eğip elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Bu yüzden vazgeçen kimse yok ve herkes olabilecek en hızlı şekilde ilerlemeye çalışıyor." dedi.

Alex Albon, Williams FW44, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton, yarışta pozisyon kazanmak için elinden geldiğince zorladığını ama önündeki AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'i geçecek kadar güçlü olmadığını söyledi.

İngiliz pilot, "Gerçekten sinir bozucuydu ve sadece ilerlemek istedim."

"Geçiş yapmak için yeterince güçlü değildim. Bugün biraz savunmasızdım." dedi.

Mercedes, problemlerini çözmek için araca getirecekleri gelişimler üzerinde çalışırken, Hamilton, Miami'de gerçekleşecek bir sonraki yarıştan önce büyük bir değişiklik beklemediğini söyledi.

Miami pisti için heyecanlı olup olmadığı sorulan Hamilton, "Şu anda heyecanlı olduğumu söyleyemem ama hafta içerisinde pozitif bir düşünceye sahip olacağım."

"Yarın, neyi geliştireceğimizi görmek adına fabrikada olacağım." cevabını verdi.