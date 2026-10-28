Formula 1 Amerika GP

Steiner ve Hill’den Hamilton’a destek: “Bu yüzden Ferrari’nin umutları yıkılıyor”

ABD GP antrenmanlarında zirvedeki Ferrari’nin, sıralama turlarında geride kalması üzerine Hamilton’ın dile getirdiği şüphelere Steiner ve Hill'den destek geldi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 17:30

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

COTA’da gerçekleştirilen üç antrenman seansının tamamında liderlik koltuğunda yer alan Ferrari, cumartesi günkü son antrenmanda Lewis Hamilton ile 1:34.893’lük bir derece yakalayarak en hızlı takım olmuştu. Ancak sıra pole pozisyonunun belirlendiği Q3 seansına geldiğinde Mercedes pilotu Kimi Antonelli 1:34.035 ile zirveye yerleşirken, Charles Leclerc dördüncü, Lewis Hamilton ise beşinci sırada yer aldı.

Sıralama seansında damalı bayrak dalgalandıktan sonra 5. sırada olduğunu öğrenen Hamilton, araç telsizinden, "Rakipler Q3’te motor açıyor olmalı, aksi taktirde bu tempoyu nereden buluyorlar anlamıyorum." sözleriyle şaşkınlığını dile getirmişti.

Seansın ardından Hamilton, rakiplerin sıralama turlarının son bölümünde ciddi bir güç artışı sağladığını ve Ferrari’nin özellikle düzlüklerde Mercedes ile Red Bull’a karşı net bir dezavantaj yaşadığını vurgulamıştı.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Liam Fabre

Hamilton’ın bu şüphesi, farklı isimler tarafından da destek gördü. Eski Haas takım patronu Guenther Steiner, Ferrari’nin antrenmanlarda gerçek potansiyelini erken sergilediğini, rakiplerinse sıralama turlarına kadar güç sakladığını belirterek şu sözleri söyledi: "Son yarışlarda Ferrari’nin serbest antrenmanlarda, sıralama turlarındaki nihai konumlarına kıyasla her zaman daha hızlı göründüğünü hissediyorum.”

“Buna tam olarak 'çaktırmadan güç saklamak' der miyim bilmiyorum ama diğer takımların sıralama turlarına geçmeden önce ellerindeki gücü biraz geri planda tuttukları, Ferrari’ninse bunu yapmadığını hissediyorum.”

“Yarışta Ferrari gayet iyiydi, Charles ikinci oldu ki bu çok iyi bir sonuç. Ancak antrenman derecelerine bakarak Ferrari’den beklentiyi her zaman daha yüksek tutuyoruz.”

“Yavaş yavaş diğerlerinin sıralamaya kadar ellerindeki asıl gücü daha çok sakladığı şüphesine kapılmaya başladım."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill ise olay hakkında şu yorumları yaptı: "Eğer beklentiyi çok yükseltip takımı heyecanlandırırsanız, sonrasında umutlarınız suya düştüğünde tüm taraftarlar hayal kırıklığına uğrar. Öyleyse neden elinizdeki kartları bu kadar erken açık edesiniz?”

“Araca daha fazla yakıt koyduğunuzda ya da motor gücünü kıstığınızda sonucu her zaman hesaba katabilirsiniz. 'Bakın, şu an altıncı ya da sekizinci sırada görünüyoruz ama elimizde sıralama turlarında pilotlarımıza vereceğimiz yarım saniye daha var' diyebilirsiniz.”

“Bence Ferrari’nin bu yüzden sürekli umutları yıkılıyor. İşin gerçeği, yarıştaki araçları gayet iyiydi.”

“Ancak neden ellerindeki gücü bu kadar erken gösterip yarışta herkesi şaşırtmayı denemiyorlar bilmiyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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