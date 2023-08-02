Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Mercedes ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Hamilton, söylentilere göre takımla anlaşmış vaziyette, ancak yeni sözleşmenin detayları belirsiz.

Ancak sürecin git gide uzaması, sözleşmenin birtakım karışıklıkları içinde bulundurduğuna dair spekülasyonları tetikledi.

Son zamanlarda gündeme gelen konulardan biri de Hamilton'ın emekli olduktan sonra da Mercedes bünyesinde kalmak ve kariyerine marka elçisi rolünde devam etmek istemesi.

Ancak bu iddiaları yalanlayan Toto Wolff, yeni sözleşmenin yalnızca kısa vadeli geleceğe odaklanacağını söylüyor.

Wolff, "[Hamilton'ın] emekliliğinden sonra olası bir elçilik rolüyle aramızda yer alması hakkında konuşmuyoruz, bu konu sözleşme görüşmelerinin bir parçası da değil."

"Kendisinin kokpitte geçireceği daha uzun yılları var, dolayısıyla tek mesele sadece sözleşmedeki bazı şeyleri düzeltmekle ilgili.

"Biraz belirsiz göründüğünü biliyorum, ancak gecikmenin sebebi temizlenmesi için çalıştığımız önemsiz detaylar."

"Size bir tarih vermek istemiyorum, çünkü avukatlar avukatlarla konuşuyor. Önemli detayları geride bıraktık, ancak henüz bir tarih veremiyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images