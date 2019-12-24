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Formula 1 / Son dakika

Hamilton’la mühendis değişimi yapmak, Bottas için “harika bir fırsat”

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Hamilton’la mühendis değişimi yapmak, Bottas için “harika bir fırsat”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Ara 2019 11:07

Valtteri Bottas, 2019’da Lewis Hamilton’ın eski mühendislerinden biriyle çalışmanın, altı kez dünya şampiyonunun metotları hakkında daha fazla bilgi edinme konusunda kendisine “büyük bir fırsat” verdiğini söyledi.

Bottas, Tony Ross’un Mercedes Formula E takımına geçmesiyle beraber yeni bir yarış mühendisine ihtiyaç duymuştu. Bu göreve ise Hamilton’ın performans mühendisi Riccardo Musconi olmuştu.

2019’un ilk dört yarışının ikisini kazanan ve şampiyonaya liderlik eden Bottas, şampiyonluk savaşını kaybetse de kendisinin en güçlü sezonunu geçirmişti.

Bottas, bu ilerlemeye Musconi’yle ilk çalışabilmenin yardımcı olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Bottas, “Değişiklik, mühendislerle farklı bir şekilde çalışma şekli benim için iyiydi.”

“Ve ayrıca Lewis’in tarafından gelen Ricci, onunla bir süredir çalışıyordu ve onun sürüş tekniklerini ve araç ayarlama şeklini detaylarıyla biliyor.”

“Normalde toplantılarda gördüğüm ve verilerde gördüklerimden daha fazlasını elde etmek, benim için harika bir fırsat olacaktı.”

“Mühendislik tarafında bu tür bir yaklaşıma sahip olmak güzeldi.” ifadelerini kullandı.

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Üç yıl önce Hamilton, Nico Rosberg ile takım arkadaşıyken takım personellerinde yapılan değişim, İngiliz sürücünün hoşnutsuzluk yaşamasına neden olmuştu.

Ancak Bottas, şu anda Hamilton’la sahip oldukları ilişki sayesinde, Musconi’nin yer değiştirmesi konusunda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Bottas, “Bunun hakkında hiçbir sorun olmadı. Bu, durumları nasıl ele aldığımızı gösteriyor.”

“Lewis, şu ankinden daha iyi olma konusunda hâlâ aç. Ayrıca farklı insanlarla çalışmak onun için de her zaman bir fırsat.” şeklinde konuştu.

Hamilton, takım personeli değişikliğinin bir sorun olmadığını söylese de, bu durumun kendisi için işleri “daha fazla zorlaştırdığını” belirtti.

Hamilton, “Riccardo çok yetenekli bir mühendis ve doğal olarak da ilerlemek istiyor. Hiç kimse olduğu pozisyonda kalmak istemez. Baş mühendis olmak, bir mühendis için harika bir hedef olmalı.”

“Ancak çok şey öğrendik ve beraber çalışarak belki de sahip olacağını fark etmeyeceği şeyleri ortaya çıkarttık. Bu benim için de geçerli.”

“Böylece garajın diğer tarafına geçtiğinde şüphesiz ki, ‘Valtteri bunları neden yapmıyordun? Lewis yapıyordu, sen neden yapmıyorsun?’ demiştir.”

“Bu, bu sene bile durumu daha zorlu hale getirdi. Çünkü bazen, ‘Performans kaybetmeden bu küçük şeyleri nasıl değiştirebilirim?’ diye düşünüyorum.”

“Şimdi bunu iyileştirmem ve bir adım atmam gerek. %100'e yakın olduğunuzda, bu %1'lik boşluğu kapatmalısınız. Ancak yeni bir koz bulmak zor." şeklinde konuştu.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

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