Rosberg: "Hamilton'ın zorlu sezonu, Russell'ın başarılarını gölgelememeli"
Nico Rosberg'e göre Lewis Hamilton'ı Mercedes'teki ilk sezonunda yenmek George Russell için 'inanılmaz bir başarıydı'.
Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından bu sezon, Hamilton'ın takım arkadaşı olarak Mercedes'e geldi.
Brackley ekibinin W13'teki yunuslama sorunuyla mücadele etmesine rağmen Russell, 'Bay Cumartesi' lakabından 'Bay Pazar' lakabına terfi etti ve dokuz kez ilk beşte yer aldı; ayrıca araçta Hamilton'dan daha rahattı.
Sezon ilerledikçe, yedi kez Dünya Şampiyonu daha iyi performans gösterdi. ABD ve Meksika GP'de galibiyete oldukça yakındı, ancak Mercedes farklı bir strateji denedi.
Ancak Hamilton'ın sezon boyunca en iyi sonucu ikincilikken, Russell Sao Paulo GP'de galibiyet elde etti.
24 yaşındaki pilot, sezonu Takımlar Şampiyonasında takım arkadaşının 35 puan önünde dördüncü sırada tamamladı.
Sky Sports F1 Any Driven Monday'e konuşan Rosberg şunları söyledi:
“Lewis hâlâ elinden gelenin en iyisini yapıyor, bu yüzden Lewis'i yenmek inanılmaz bir başarı."
“Hepimiz Lewis'in biraz şanssız, dağınık bir sezon geçirdiğini, aracın iyi olmadığını ve çok fazla şey denediklerini biliyoruz, bu yüzden karışık bir durum."
“Ancak bu, inanılmaz derecede iyi bir iş çıkaran George'un başarılarını gölgelememeli."
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