Hamilton'ın Formula 1'deki geleceğine dair söylentiler, İngiliz pilotun Mercedes'le olan mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte artmaya başladı.

Hamilton'ın 2021'deki final yarış olan Abu Dabi'de Max Verstappen'e son saniyede yenilmesinden bu yana yarışmaya devam etme arzusuyla ilgili belirsizlik konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemeler sonucunda Mercedes büyük bir performans düşümü yaşayarak geriye düştü ve 2022'de yalnızca bir yarış kazandı, o da Sao Paulo Grand Prix'sinde George Russell'ın galibiyetiydi.

2022'nin başından bu yana Russell ile takım arkadaşı olan Hamilton, artık Valtteri Bottas'la olduğu gibi takım arkadaşına karşı büyük bir avantaja sahip değil.

Son yarış olan Miami Grand Prix'sinde Russell, Hamilton'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi; hatta takım stratejisi gereği Hamilton, pistte Russell'a yol verdi.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren 1978 F1 Dünya Şampiyonu Andretti, Hamilton'ın gücünün azaldığına inanmadığını, sadece kariyerinin büyük bölümünü lider araçlarla geçirdikten sonra daha az rekabetçi bir araca alışmaya çalıştığını söyledi.

Andretti, "Hamilton'ın zirve döneminin geçtiğini düşünmüyorum."

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ancak George Russell ile aralarındaki fark, Russell'ın hiçbir zaman Mercedes kadar rekabetçi bir araç kullanmamış olması."

"Ve Lewis Hamilton da hiçbir zaman şu anda kullandığı kadar rekabetçi olmayan bir araç kullanmadı. Lewis her zaman son derece rekabetçi bir araçla yarıştı. McLaren zamanlarına bakın, McLaren'ın zirvede olduğu zamanlarda o da oradaydı. Şimdi ise biraz daha fazla mücadele etmek zorunda."

"Bu yüzden performans elde etmek için mücadele ediyor, oysa George daha önce hiç bu kadar güçlü ve önde gidebilen bir araçla karşılaşmamıştı. İşte aradaki fark bu - kendi sonuçlarınızı çıkarabilirsiniz ama ben olsam Lewis'i bu aşamada hiçbir şekilde gözden çıkarmazdım." dedi.

Hamilton'ın gelecek yıl Mercedes ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı ya da Russell'ın performansı nedeniyle görüşmelerin öncekinden daha zorlu geçip geçmeyeceği konusunda ise Andretti, kararın Hamilton'ın elinde olduğunu söyledi.

Andretti, "Onun Mercedes'le olan ilişkisini olduğumuz yerden belirlemek zor, bu tür şeyler çok hassas."

"Ama takıma neler kazandırdığına bir bakın. Ona her türlü fırsatı vermemeleri mümkün değil. Bence bu noktada sözleşme Mercedes'e değil, muhtemelen ona bağlı. Benim bakış açım bu yönde."